¿Qué sabemos sobre la retención por 12 horas en EU de Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena?

Alejandra León Gastélum, la exsenadora de Morena por Baja California fue retenida en una entrevista por 12 horas por agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) en la garita de Calexico, California. De acuerdo con los reportes periodísticos, León Gastélum fue detenida el jueves 1 de octubre en el cruce de vehículos de Méxicalí, Baja California.

“TODO BIEN, TENGO MI VISA”: SE TRATÓ DE UNA ENTREVISTA Tras horas de incertidumbre, la propia legisladora aclaró en un video que no se trató de una detención, sino de una entrevista por más de 12 horas por agentes estadounidenses, como parte de investigaciones a figuras públicas en México. Desde el aeropuerto de Mexicali esperando su vuelo con destino a Ciudad de México para festejar el cumpleaños para su hija, la funcionaria aclaró las suposiciones que recorrieron en redes sociales.

“No, miren, aquí estoy en el aeropuerto. Voy rumbo a México porque es cumpleaños de mi hija. Pero me empezaron a llegar mensajes de que si estaba detenida, que si no sé qué. No, no me detuvieron. Pasé caminando acá a México y, y nada más me pasaron a segunda revisión. Siempre me pasan a segunda revisión”, declaró la exsenadora.

Aseguró que “siempre me detienen” para entrevistas, en referencia a que el año pasado también fue detenida por varias ocasiones en dos ocasiones, afirmando que la CBP está investigando a la clase política de Morena por huachicol y presuntos vínculos con grupos criminales. “Estoy aquí en el aeropuerto esperando mi vuelo, que sale ahorita, al ratito. Pero todo bien. Tengo mi visa y todo. Pero, pues ya no me pude ir a comer ninguna hamburguesa porque me dejaron pasar a Estados Unidos ya en la noche. Sí, como a las, como a las ocho y media, nueve de la noche. Este, ya me dijeron: ‘Puedes irte a comer tu hamburguesa’, pero pues no, ya estaba casi todo cerrado y como tengo el vuelo ahorita, pues me fui a la casa a recoger la maleta y para volar a Ciudad de México, al cumpleaños de mi hija. Pero todo bien. Muchas gracias por preocuparse”, aseguró.

Su retención ocurre en un contexto de señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar: “(A) todos de Morena y los que pasen ahorita a Estados Unidos los van a estar entrevistando, los van a estar pasando a segunda revisión en entrevista y, si sale algo malo, les van a cancelar su visa”. También describió cómo es el proceso de las inspecciones realizadas por el Gobierno de Donald Trump, debido a que ya saben quiénes “andan en malos pasos”: “Te ponen que ahí que en un cuartito, te revisan, es todo un protocolo, un proceso que ellos utilizan también, pues psicológicamente, a veces te quieren hacer, enfadar y como tienen cámaras donde más están observando qué caras haces”.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA LEÓN GASTÉLUM? Alejandra León Gastelum llegó al Senado en 2018, por Morena para Baja California; sin embargo, fue sancionada por festejar su triunfo destapando una botella de champagne, lo que le valió el mote de “Lady Champagne” y se deslindó del partido del oficialismo para sumarse a la bancada del Partido del Trabajo (PT). Anteriormente, se desempeñó como directora de Ecología del XVII Ayuntamiento de Mexicali. Además, participó como consejera ciudadana del Consejo de Protección al Ambiente de Baja California y fundó el Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud, A.C.

Lady Champagne La noche del 1 de julio de 2018, cuando se confirmó su victoria electoral, circuló un video en el que León Gastélum aparecía celebrando con una botella de champagne mientras lanzaba insultos contra sus adversarios políticos y los calificaba como “cucarachas”. La publicación dio origen al apodo, a lo que el episodio también derivó en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena iniciara un procedimiento de oficio en su contra que determinó en el retiro de sus derechos partidarios del 2018.