Sheinbaum refrenda apoyo a Venezuela; anuncia llamada con la presidenta interina Delcy Rodríguez

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Gobierno mexicano ya envió personal especializado, recursos médicos y herramientas necesarias para colaborar con las labores de búsqueda y auxilio en las zonas afectadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México activó un operativo de apoyo humanitario en Venezuela luego del terremoto que dejó más de 250 personas fallecidas y provocó una emergencia que movilizó a equipos internacionales de rescate.

Sheinbaum detalló que el operativo está encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , institución que movilizó a 250 elementos con experiencia en atención de emergencias, además de 18 binomios caninos entrenados para localizar personas entre estructuras dañadas.

A este despliegue también se sumó personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargado de fortalecer la coordinación diplomática y logística con las autoridades venezolanas.

“Hoy a las 10 de la mañana, terminando La Mañanera, tengo una llamada con la vicepresidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”, declaró la presidenta al informar sobre la comunicación que sostendría con la funcionaria venezolana.

SHEINBAUM BUSCA COORDINAR MÁS AYUDA CON DELCY RODRÍGUEZ

La conversación anunciada entre Sheinbaum y Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, tendrá como objetivo revisar las necesidades más urgentes tras la emergencia y determinar si México puede ampliar su colaboración.

El Gobierno mexicano señaló que la misión desplegada ya comenzó actividades en territorio venezolano desde las primeras horas del viernes, trabajando en la zona asignada por las autoridades locales.

La ayuda enviada incluyó tres aeronaves cargadas con insumos médicos, herramientas y equipo especializado para responder ante las consecuencias del desastre natural.

El arribo de estos recursos representa una operación de cooperación internacional que busca atender las necesidades inmediatas de la población afectada y respaldar los esfuerzos de rescate.

La mandataria mexicana señaló que la coordinación continuará mientras los equipos permanecen en campo, evaluando las condiciones y participando en las tareas prioritarias.

Un dato curioso es que los binomios caninos de rescate son considerados una de las herramientas más importantes durante emergencias de gran escala, debido a la capacidad de los perros entrenados para detectar personas atrapadas bajo escombros.

EL OPERATIVO MEXICANO ENFRENTA UNA EMERGENCIA COMPLEJA

Los terremotos representan uno de los escenarios más complicados para los equipos de respuesta debido a la rapidez con la que deben actuar después del movimiento sísmico.

Las primeras horas suelen ser determinantes para encontrar sobrevivientes, estabilizar estructuras y evitar mayores riesgos para la población. Por ello, los equipos especializados cuentan con capacitación para trabajar en zonas inestables.

La participación mexicana incluye personal preparado para labores de rescate urbano, atención médica y apoyo técnico, con el objetivo de complementar las acciones realizadas por Venezuela.

La emergencia también puso nuevamente sobre la mesa la importancia de la cooperación entre países ante fenómenos naturales que pueden superar las capacidades locales.

Desde México, la administración federal aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades venezolanas para conocer el avance de las labores y las necesidades que puedan surgir.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRAS EL IMPACTO DEL SISMO

La respuesta de México forma parte de una serie de acciones internacionales que suelen activarse cuando un desastre natural provoca daños importantes.

La coordinación entre gobiernos permite compartir recursos, experiencia y personal especializado para acelerar la atención a las comunidades afectadas.

En este caso, el despliegue mexicano combina elementos militares, especialistas en rescate y funcionarios diplomáticos para mantener una operación organizada en territorio venezolano.