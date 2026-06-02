¿Qué son los cuartos azules?... ISSSTE interpretará mastografías con ayuda de la IA y a distancia

Durante la conferencia matutina realizada este 2 de junio en Palacio Nacional, el funcionario explicó que estos espacios funcionan como salas de lectura e interpretación de estudios médicos, donde especialistas analizan imágenes provenientes de distintas unidades de salud del país.

La transformación tecnológica llegó al sistema de salud pública con una nueva herramienta enfocada en la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) , Martí Batres , anunció la puesta en marcha de los llamados cuartos azules , centros especializados para la interpretación de mastografías apoyados por inteligencia artificial.

“Esta semana comenzaron a funcionar cuatro grandes centros de interpretación de mastografías con la utilización de IA en hospitales del ISSSTE”, informó Batres al presentar el nuevo modelo de atención.

DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS NUEVOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Actualmente, los cuartos azules operan en cuatro puntos estratégicos del país con el objetivo de ampliar la cobertura y agilizar los diagnósticos.

Las sedes habilitadas son:

• Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en Ciudad de México.

• Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

• Clínica Hospital Mérida, ubicada en Susulá, Yucatán.

• Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila.

Cada uno de estos centros cuenta con seis estaciones de lectura diseñadas para analizar una gran cantidad de estudios médicos provenientes de diversas entidades del país.

La meta institucional es ambiciosa: interpretar más de 400 mil mastografías al año, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del instituto.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TENDRÁ UN PAPEL CLAVE

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de inteligencia artificial para apoyar el análisis de imágenes médicas.

El sistema permitirá recibir electrónicamente los estudios realizados en unidades médicas distribuidas en todo México. Durante 2026 se espera conectar 98 centros de atención, mientras que para 2027 la cifra aumentará a 180 unidades.

Gracias a esta tecnología, las pacientes ya no tendrán que trasladar físicamente placas o estudios impresos para su revisión. La información será enviada de manera digital hacia los centros de interpretación, donde especialistas podrán emitir diagnósticos con mayor rapidez.

“Este sistema se ha instalado sin costo para el ISSSTE, pues representa un beneficio más derivado del proceso de nacionalización del servicio de imagenología que comenzó hace un par de años”, destacó Martí Batres.

MÉDICOS ESPECIALISTAS RESPALDARÁN LOS RESULTADOS

Aunque la inteligencia artificial desempeñará una función importante, las evaluaciones continuarán bajo supervisión médica especializada.

Los estudios serán revisados por radiólogos expertos en imagen e intervención de mama, quienes validarán los hallazgos detectados por los sistemas tecnológicos y emitirán el diagnóstico correspondiente.

Además, las autoridades sanitarias anunciaron la apertura de un nuevo cuarto azul dentro de la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA), fortaleciendo la red de atención especializada para las derechohabientes.

El objetivo principal es reducir tiempos de espera y aumentar las probabilidades de detectar lesiones sospechosas en etapas tempranas, cuando los tratamientos suelen ser más efectivos.

EL CÁNCER DE MAMA SIGUE SIENDO UN DESAFÍO DE SALUD PÚBLICA

La implementación de esta estrategia ocurre en un contexto donde el cáncer de mama continúa siendo una de las enfermedades más relevantes para la salud femenina en México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, cada año se registran alrededor de 31 mil nuevos casos de esta afección oncológica en el país, convirtiéndola en una de las principales causas de atención médica especializada entre las mujeres.

Para el gobierno federal, el fortalecimiento de los programas de detección temprana forma parte de una estrategia integral para mejorar el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad.

“Para la presidenta Claudia Sheinbaum son fundamentales dos cuestiones: la lucha contra el cáncer de mama y la innovación tecnológica en el servicio universal de salud”, afirmó Batres durante la presentación del proyecto.