Descarta Sheinbaum que exista tensión con Estados Unidos que afecte al T-MEC

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe tensión entre México y Estados Unidos que afecte al T-MEC, como sugirió la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. ¿Hay tensión con Estados Unidos porque México no ha extraditado al Gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha, acusado en ese país por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, como acusó Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua?, se le preguntó a la presidenta durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Claro que no”, respondió la mandataria. “El Tratado lleva su camino y hemos escuchado desde el primer momento que entró el presidente Trump su visión sobre el libre comercio. Estados Unidos se volvió un país con proteccionismo, con una visión muy distinta a la que tenían otros presidentes. El presidente Trump cree en otro modelo económico. “Entonces, en ese marco, pues obviamente se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del tratado, pero todo el mundo sabe, todos los habitantes de este planeta saben que hay una posición del Presidente Trump, que no es precisamente a favor de todos los acuerdos comerciales que tenía Estados Unidos con el mundo entero. Entonces eso lleva su camino y se ha trabajado muchísimo”, agregó. SE HA AVANZADO EN TEMA DE SEGURIDAD La presidenta afirmó que es un hecho que se ha trabajado en ello, pues en muchos casos México tiene una muy buena posición frente a otros países. “Otra cosa muy distinta y que lleva su rumbo es el tema de los acuerdos de trabajo en seguridad, que también va avanzando.

“Ahora, el presidente Trump tiene su manera de comunicar, tiene su manera de decir las cosas y tiene su visión del mundo. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas, pues no estamos tan de acuerdo, pero son nuestros vecinos. Ningún país se va a ir a ningún lado. Y tenemos un acuerdo comercial que es benéfico para Estados Unidos, para Canadá y para México”. Sobre la acusación de Campos, la Mandataria aseguró que se trata de propaganda política.

“No voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Más bien que cada quien que cumpla con su trabajo; ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío y hay una relación institucional”.

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