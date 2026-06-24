‘Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento’... ‘El Chapo’ Guzmán pide extradición a México para buscar su libertad

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    ‘Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento’... ‘El Chapo’ Guzmán pide extradición a México para buscar su libertad
    Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta desde prisión en Estados Unidos para solicitar su extradición a México. El exlíder del Cártel de Sinaloa asegura que recibe un trato desigual y busca recuperar su libertad. VANGUARDIA/ARCHIVO

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum podría garantizar un espacio adecuado para su encarcelamiento en territorio mexicano

El nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a aparecer en la conversación pública luego de que se difundiera una nueva carta enviada a autoridades de Estados Unidos, en la que insiste en su intención de regresar a México mediante un proceso de extradición.

La misiva, fechada el 23 de junio y compartida por el periodista Arturo Ángel, expone diversas inconformidades relacionadas con las condiciones en las que cumple su condena dentro del sistema penitenciario estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/financiaba-mencho-a-faccion-de-los-chapitos-garcia-harfuch-PF21428214

En el documento, el exlíder del Cártel de Sinaloa menciona directamente a la presidenta mexicana y asegura: “Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento, donde se atiende mi salud, ya que los Estados Unidos me están tratando de manera desigual en el centro penitenciario”.

ARGUMENTA TRATO DESIGUAL EN ESTADOS UNIDOS

La nueva petición forma parte de una estrategia legal que Guzmán Loera ha impulsado en distintas ocasiones desde que fue condenado por la justicia estadounidense.

Según el contenido de la carta, considera que las autoridades de ese país no le están brindando un trato justo y que existen mecanismos legales para revisar su situación actual dentro del sistema penitenciario.

“Los tribunales federales tienen la facultad, en virtud de las Políticas Judiciales, de aceptar la solicitud del Sr. Guzmán, conforme a las normas de política exterior de los Estados Unidos, para garantizarle un trato justo”, señala el documento.

UNA ESTRATEGIA QUE NO ES NUEVA

La reciente carta no es el único intento del narcotraficante para lograr un cambio en su situación jurídica. Apenas unos días antes, el pasado 18 de junio, presentó otra solicitud ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Dicha petición fue ingresada directamente ante la Oficina Pro Se del tribunal, lo que significa que fue promovida personalmente por Guzmán, sin la intervención directa de un abogado.

En aquella ocasión, el exlíder criminal manifestó preocupaciones relacionadas con su proceso judicial y cuestionó la forma en que se desarrolló el juicio que derivó en su condena. “Esta es una carta de preocupación para solicitar al juez que utilice la Constitución de Poderes en mi próximo caso de apelación judicial. También la Carta de Derechos por la violación en el tribunal federal por falta de pruebas de mi sentencia, ya que fue un veredicto judicial erróneo en mi juicio”.

LA CONDENA QUE CUMPLE EN LA “ALCATRAZ DE LAS ROCOSAS”

Desde 2019, El Chapo Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión tras ser declarado culpable de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Actualmente permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, ubicada en Colorado, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas del mundo.

El centro penitenciario es conocido popularmente como la “Alcatraz de las Rocosas”, debido a las severas condiciones de aislamiento bajo las que permanecen los internos catalogados como de alta peligrosidad.

LA EXTRADICIÓN COMO EJE DE SU PETICIÓN

Además de insistir en la revisión de su condena, Guzmán Loera sostiene que la extradición representa una vía legal para concretar su regreso a territorio mexicano.

Dentro de sus escritos enviados a las autoridades estadounidenses, el exlíder del Cártel de Sinaloa argumenta que solicitar su traslado forma parte de los derechos contemplados dentro de los procedimientos judiciales.

“La solicitud sobre la política de extradición es un derecho de la ley al pedirlo en los Tribunales de Distrito para mi remoción. Agradezco al juez por seguir las leyes y tomar en serio mi solicitud de regresar a México para obtener mi libertad”, concluye el documento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-chapo-le-envia-carta-a-sheinbaum-solicitando-ser-deportado-a-mexico-NC21320863

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· Joaquín Guzmán Loera fue extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017.

· La prisión ADX Florence es considerada una de las más seguras del mundo.

· Algunos internos permanecen aislados hasta 23 horas al día dentro de sus celdas.

· Desde su condena en 2019, Guzmán ha promovido diversos recursos legales para intentar modificar su situación jurídica.

La nueva carta se suma a los esfuerzos legales emprendidos por El Chapo Guzmán para cuestionar su condena en Estados Unidos y solicitar que las autoridades analicen la posibilidad de su regreso a México mediante un proceso de extradición.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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