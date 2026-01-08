¿Quién es Adriana Marín?... morenista que desata polémica al decir que el narco es difícil de combatir porque genera empleos

Su nombre cobró notoriedad luego de que se viralizaran declaraciones realizadas en noviembre de 2025 durante una mesa de debate juvenil, en las que afirmó que erradicar el narcotráfico es complejo porque genera empleo en múltiples comunidades del país.

Adriana Marín se desempeña como encargada de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México . Además, es creadora de contenido político y participa activamente en el colectivo Generación Esperanza , desde donde impulsa discursos vinculados a causas sociales y de izquierda.

Durante el debate, Adriana Marín cuestionó la legitimidad de la marcha de la Generación Z , convocada como protesta por la violencia del crimen organizado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marín se define públicamente como antipatriarcal , defensora de la justicia social y cercana a movimientos juveniles. No obstante, sus expresiones provocaron una fuerte reacción al ser interpretadas como una forma de justificación del crimen organizado .

Al ser interrogada sobre los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno de México, sostuvo que el narcotráfico no puede eliminarse fácilmente porque, en muchas regiones, representa la única alternativa económica para miles de personas.

Afirmó que los cárteles reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año, y que necesitan incorporar alrededor de 350 nuevos integrantes por semana para sustituir bajas por detenciones o muertes, subrayando así el impacto estructural del fenómeno criminal.

REACCIONES EN REDES SOCIALES Y CRÍTICAS A SU POSTURA

Las declaraciones generaron una ola de indignación en redes sociales. Usuarios calificaron el argumento como insensible, peligroso y desconectado de las víctimas de la violencia.

Algunos señalaron que considerar al crimen como empleo normaliza delitos como el robo, la extorsión y el homicidio. Otros, en contraste, interpretaron que Marín intentó describir una realidad social compleja, aunque reconocieron que su mensaje fue mal planteado y políticamente torpe.

El debate se amplificó por el contexto electoral y por la exigencia social de resultados tangibles en materia de seguridad pública.

MORENA SE DESLINDA Y LLAMA A FRENAR EL ACOSO DIGITAL

Ante la presión mediática, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX emitió un comunicado para deslindarse de las expresiones de su colaboradora, aclarando que fueron realizadas a título personal y no representan la postura oficial del partido.

No obstante, Morena también denunció que Adriana Marín ha sido objeto de acoso digital y amenazas, por lo que pidió un alto a las campañas de odio, especialmente contra mujeres jóvenes involucradas en la política.

El caso reavivó la discusión sobre los límites del discurso público, la responsabilidad de los actores políticos y la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva integral.

DATOS CURIOSOS

· Las declaraciones se realizaron en noviembre de 2025, pero se viralizaron meses después

· El debate ocurrió en el programa juvenil Razonados, organizado por La Razón

· La polémica coincidió con un clima político previo a reformas clave y año electoral

· El tema reabrió la discusión sobre pobreza, seguridad y responsabilidad del Estado