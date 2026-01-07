¿Siente pasos Sheinbaum? Ahora sí la Presidenta, dice Riva Palacio, empieza a tomar en serio las amenazas intervencionistas de Trump

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a tomarse en serio las advertencias de una posible intervención de Estados Unidos en México después del operativo militar que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro , y su esposa, Cilia Flores. Sin embargo, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura que ya es tarde para México.

El analista afirma hoy en su columna “Estrictamente Personal”, citando a “funcionarios estadounidenses”, que en Washington ya han tomado la decisión de actuar en México, y lo único que permanece en la definición es el momento de hacerlo.

El gobierno estadounidense –refiere– llegó a este punto tras una “creciente exasperación” ante las múltiples peticiones hechas al gobierno mexicano para que procese judicialmente a políticos y funcionarios de Morena presuntamente vinculados al crimen organizado; solicitudes que han sido ignoradas por la mandataria.

Añade que esto ha sido interpretado como un blindaje político, pues muchos de ellos son integrantes del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y si Sheinbaum no dará “la pelea interna. Nosotros, sí la daremos”, ha dicho, de acuerdo con el periodista, un funcionario del gobierno de Trump.

“En todo este tiempo Washington le ha enviado mensajes y aportado información para que ejecute. Sheinbaum lo ha hecho de manera general, como aceptar la petición de luchar contra las extorsiones (...)

“Lo que ha provocado fricciones en la relación bilateral y creciente exasperación por la forma como, estiman, está protegiendo a políticos y funcionarios del régimen vinculados a López Obrador”, expone.