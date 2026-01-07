¿Siente pasos Sheinbaum? Ahora sí la Presidenta, dice Riva Palacio, empieza a tomar en serio las amenazas intervencionistas de Trump
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
...Pero ya es tarde. De acuerdo con el periodista, EU ha tomado la decisión de actuar en México luego de que Sheinbaum ignorara reiteradas peticiones para proceder contra políticos de Morena vinculados al crimen organizado, interpretado como un blindaje al círculo de AMLO
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a tomarse en serio las advertencias de una posible intervención de Estados Unidos en México después del operativo militar que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Sin embargo, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura que ya es tarde para México.
El analista afirma hoy en su columna “Estrictamente Personal”, citando a “funcionarios estadounidenses”, que en Washington ya han tomado la decisión de actuar en México, y lo único que permanece en la definición es el momento de hacerlo.
TE PUEDE INTERESAR: Las múltiples peticiones a Sheinbaum para procesar a narcopolíticos
El gobierno estadounidense –refiere– llegó a este punto tras una “creciente exasperación” ante las múltiples peticiones hechas al gobierno mexicano para que procese judicialmente a políticos y funcionarios de Morena presuntamente vinculados al crimen organizado; solicitudes que han sido ignoradas por la mandataria.
Añade que esto ha sido interpretado como un blindaje político, pues muchos de ellos son integrantes del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y si Sheinbaum no dará “la pelea interna. Nosotros, sí la daremos”, ha dicho, de acuerdo con el periodista, un funcionario del gobierno de Trump.
“En todo este tiempo Washington le ha enviado mensajes y aportado información para que ejecute. Sheinbaum lo ha hecho de manera general, como aceptar la petición de luchar contra las extorsiones (...)
“Lo que ha provocado fricciones en la relación bilateral y creciente exasperación por la forma como, estiman, está protegiendo a políticos y funcionarios del régimen vinculados a López Obrador”, expone.
LOS DISCURSOS SOBRE LA SOBERANÍA ‘NO SIGNIFICAN NADA’ PARA EU: RIVA PALACIO
Tras el operativo militar que llevó a la captura del hoy depuesto presidente Nicolás Maduro, en México la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una férrea defensa de la soberanía nacional desde su conferencia de prensa. Sin embargo, según Riva Palacio, eso no significa nada para Estados Unidos.
Este lunes, señaló que “en México manda el pueblo”, y reiteró que están dispuestos a cooperar con EU en materia de seguridad, rechazando una posible intervención, como ha insinuado el presidente Donald Trump, quien ha dicho que en México gobiernan los cárteles de la droga, por lo que “algo habrá que hacer”.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum responde a críticas: ‘La 4T no es chavismo, es humanismo mexicano’
“La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo 21, no conducen ni a la paz, ni al desarrollo”, dijo la presidenta de México.
Este martes, Sheinbaum volvió a emitir un nuevo discurso en defensa de la soberanía, donde rechaza “aprobar el uso de la fuerza”. Refirió que se puede no estar de acuerdo con el régimen en Venezuela, pero otra cosa es que “una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente”.
Hoy, luego de que Sheinbaum se han negado a procesar a funcionarios ligados a la narcopolítica, Riva Palacio asegura que sus discursos sobre la soberanía ya no serán escuchados en Washington.
“Sheinbaum ha estado insistiendo en la soberanía mexicana. Funcionarios estadounidenses dicen que sus palabras no significan nada, porque todo ya está fuera de sus manos, sugiriendo que la decisión sobre actuar está tomada”.
EU YA RECOPILA INFORMACIÓN DENTRO DE MÉXICO... Y SHEINBAUM LO SABE
Raymundo Riva Palacio también asegura que dentro de territorio mexicano, tanto la CIA como el Pentágono ya realizan tareas de recopilación de inteligencia.
Si bien son acciones tomadas de forma unilateral, refiere que tampoco es un secreto para la presidenta de México, quien por ejemplo sabe que han mapeado la red criminal de Hernández Requena y La Barredora, así como que investigan al senador Adán Augusto López; el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez.