¿Quién es Blanca Cruz, la nueva presidenta interina del INE tras la salida de Guadalupe Taddei?

Blanca Yassahara Cruz García fue elegida por las y los consejeros electorales como presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE) en lo que la Cámara de Diputados designa a una nueva presidencia para el Consejo General del organismo, tiene una amplia trayectoria en el oficio electoral. Desde los 20 años trabajando en el Servicio Profesional de Carrera en el INE y hasta que llegó a ser consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

¿QUIÉN ES BLANCA CRUZ GARCÍA? Blanca Cruz es originaria de Huajuapan de León, un municipio ubicado en el estado de Oaxaca, Oaxaca; estudió la licenciatura en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, carrera que estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y cuenta con la maestría en Derecho por la misma institución educativa. Aunque, su carrera profesional se ha gestado en el INE, donde ha ganado experiencia en la organización y operación de los procesos electorales de México.

Por más de una década, se ha desarrollado en el organo electoral donde ocupó cargos como el de Vocal de Organización Electoral, siendo sus responsabilidades principales la preparación y ejecución del proceso electoral federal, así como la actualización de los sistemas de información electoral y la coordinación de la instalación y funcionamiento del Consejo Distrital.

También fue encargada del Despacho de la Vocalía de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva en Puebla, desde ese entonces se encargó de coordinar la preparación y desarrollo del proceso electoral desde las instancias estatales. También se desempeñó como encargada del Despacho de la Vocalía del Secretario en la 12.ª Junta Distrital Ejecutiva, desde donde participó en la gestión jurídica, administrativa y operativa de los órganos electorales.

Pero en 2022, Cruz García fue elegida como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en sustitución de Miguel Ángel García Onofre. Hasta abril de 2026, cuando la Cámara de Diputados designó a Cruz García como consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, donde también se incluyó a Frida Denisse Gómez Puga y a Arturo Manuel Chávez López.

VÍNCULO CON ‘CLAN TADDEI’ EN 2024 Durante la gestión de Cruz como presidenta del IEE Puebla, la empresa Comercializadora JVLY, vinculada al conglomerado de empresas de José Alfredo Hernández Casillas, recibió al menos un contrato por 129 millones 700 mil pesos. El IEE contrató a la empresa ligada al “clan Taddei” en marzo de 2024 para el suministro de material electoral y de simulacro que se utilizó en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2024, en el que ganó el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. El monto que le pagaron fue de 129 millones 700 mil 584 pesos y la vigencia del servicio fue del 3 de marzo al 15 de abril de 2024. (Con información de El Universal)