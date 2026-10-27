Claudia Sheinbaum exige auditar al INE y revisar contratos de gestiones anteriores

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    Claudia Sheinbaum exige auditar al INE y revisar contratos de gestiones anteriores
    CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

La presidenta pide que la investigación no se limite a Guadalupe Taddei y se extienda a administraciones pasadas para erradicar la corrupción.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó auditar al INE para revisar los contratos entregados a proveedores. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la investigación debe abarcar tanto la gestión actual de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores, incluyendo el periodo de Lorenzo Córdova.

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Sheinbaum explicó que es necesario analizar a los contratistas del organismo para saber desde cuándo existen nexos con la institución. La presidenta señaló que no debe haber corrupción en el órgano electoral y pidió que el proceso de revisión se realice de forma abierta y transparente.

REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del INE deberán coordinarse para revisar presupuestos, licitaciones y pagos. La presidenta detalló que durante el gobierno anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado las cuentas de algunas empresas proveedoras como Cajas Graf y Corporativo Zeg, aunque estas lograron seguir operando mediante amparos judiciales.

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COMPARATIVA PRESUPUESTAL Y NUEVO PORTAL DE TRANSPARENCIA

El presupuesto del INE para 2026 supera los 22 mil millones de pesos, una cifra que la mandataria comparó con los recursos asignados a la UNAM o a la operación de decenas de hospitales. Por ello, Sheinbaum insistió en que el instituto debe aplicar medidas de austeridad y justificar cada gasto proyectado para los siguientes años electorales.

Para reforzar la rendición de cuentas, el Gobierno Federal lanzará en noviembre un portal público de transparencia donde se detallarán sueldos y contratos de la administración pública. La presidenta instó a las autoridades del INE a replicar este modelo para cualquier que ciudadano pueda consultar el uso de los recursos electorales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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