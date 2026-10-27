Claudia Sheinbaum exige auditar al INE y revisar contratos de gestiones anteriores

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó auditar al INE para revisar los contratos entregados a proveedores. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la investigación debe abarcar tanto la gestión actual de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores, incluyendo el periodo de Lorenzo Córdova.

Sheinbaum explicó que es necesario analizar a los contratistas del organismo para saber desde cuándo existen nexos con la institución. La presidenta señaló que no debe haber corrupción en el órgano electoral y pidió que el proceso de revisión se realice de forma abierta y transparente.

REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del INE deberán coordinarse para revisar presupuestos, licitaciones y pagos. La presidenta detalló que durante el gobierno anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado las cuentas de algunas empresas proveedoras como Cajas Graf y Corporativo Zeg, aunque estas lograron seguir operando mediante amparos judiciales.