Claudia Sheinbaum exige auditar al INE y revisar contratos de gestiones anteriores
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La presidenta pide que la investigación no se limite a Guadalupe Taddei y se extienda a administraciones pasadas para erradicar la corrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó auditar al INE para revisar los contratos entregados a proveedores. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la investigación debe abarcar tanto la gestión actual de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores, incluyendo el periodo de Lorenzo Córdova.
Sheinbaum explicó que es necesario analizar a los contratistas del organismo para saber desde cuándo existen nexos con la institución. La presidenta señaló que no debe haber corrupción en el órgano electoral y pidió que el proceso de revisión se realice de forma abierta y transparente.
REVISIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del INE deberán coordinarse para revisar presupuestos, licitaciones y pagos. La presidenta detalló que durante el gobierno anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado las cuentas de algunas empresas proveedoras como Cajas Graf y Corporativo Zeg, aunque estas lograron seguir operando mediante amparos judiciales.
COMPARATIVA PRESUPUESTAL Y NUEVO PORTAL DE TRANSPARENCIA
El presupuesto del INE para 2026 supera los 22 mil millones de pesos, una cifra que la mandataria comparó con los recursos asignados a la UNAM o a la operación de decenas de hospitales. Por ello, Sheinbaum insistió en que el instituto debe aplicar medidas de austeridad y justificar cada gasto proyectado para los siguientes años electorales.
Para reforzar la rendición de cuentas, el Gobierno Federal lanzará en noviembre un portal público de transparencia donde se detallarán sueldos y contratos de la administración pública. La presidenta instó a las autoridades del INE a replicar este modelo para cualquier que ciudadano pueda consultar el uso de los recursos electorales.