¿Quién es Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo Arzobispo de Puebla?

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    ¿Quién es Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo Arzobispo de Puebla?
    Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo Arzobispo de Puebla. ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA

Nombrado por el papa León XIV tras la renuncia de Víctor Sánchez Espinosa, el exarzobispo de Xalapa toma las riendas de la Arquidiócesis de Puebla.

La Iglesia católica en Puebla inicia una nueva etapa pastoral. Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong fue nombrado como el IX Arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, sucediendo a Víctor Sánchez Espinosa. El anuncio oficial marca un relevo fundamental para la comunidad católica de la región.

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El papa Francisco aceptó oficialmente la renuncia de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Sánchez Espinosa concluye un periodo de más de 17 años al frente del gobierno pastoral en Puebla. Durante la etapa de transición, el arzobispo saliente permanecerá en el cargo como Administrador Apostólico.

El relevo se da en cumplimiento del Derecho Canónico. Este proceso establece que los obispos deben presentar su renuncia al cumplir 75 años de edad.

¿QUIÉN ES JORGE CARLOS PATRÓN WONG?

Jorge Carlos Patrón Wong es un arzobispo mexicano que nació en Mérida, Yucatán. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como Arzobispo de Xalapa, cargo que asumió a inicios de 2022.

Su trayectoria incluye un rol destacado a nivel internacional dentro de la Iglesia católica. Patrón Wong ocupó un cargo clave en el Vaticano como Secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero, donde trabajó directamente en la formación de futuros sacerdotes a nivel mundial.

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¿QUÉ SIGUE EN ESTA NUEVA ETAPA PARA ÉL?

El nuevo arzobispo asumirá formalmente la dirección de la Arquidiócesis de Puebla en los próximos días. La toma de posesión incluirá una ceremonia litúrgica donde tomará la sede catedralicia.

Por su parte, Víctor Sánchez Espinosa pasará a ser Arzobispo Emérito de Puebla una vez que su sucesor tome posesión oficial del cargo.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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