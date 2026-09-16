¿Quién fue Antonia Nava ‘La Generala’, heroína de la Independencia que Sheinbaum nombró?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encargó este 15 de septiembre de dar su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde incluyó nuevos nombres en reconocimiento a las heroínas. En sus arengas, durante el 216 aniversario de la Independencia de México, Sheinbaum Pardo incluyó el nombre de Antonia Nava, junto al de Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

”¡Viva Antonia Nava! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva la dignidad del pueblo de México!”, gritó la Presidenta de México durante la ceremonia del Grito de Independencia desde el Zócalo capitalino.

¿QUIÉN ES ANTONIA LUISA NAVA? El Gobierno de México compartió que Antonia Luisa Nava de Catalán nació en 1779 en la villa de Tixtla, actual estado de Guerrero, y en 1810 residía en Jaleaca con su esposo, tres hijas y cinco hijos. Sin embargo, ”a finales de ese año (1810), la guerra de Independencia se extendió por el sur del país con José María Morelos y Pavón”, por lo que Antonia pronto destacó por su entrega a la causa con labores de cuidado y empuñando las armas, por lo que fue conocida como ‘La Generala’.

Afirmó que, tras el fusilamiento de Morelos, Antonia Nava siguió en la resistencia insurgente hasta el final de la guerra de Independencia. Indicó que ‘La Generala’ formó parte del desfile triunfal del Ejército de las Tres Garantías —también conocido como Ejército Trigarante— el 27 de septiembre de 1821 en la Ciudad de México. ‘La Generala’ se estableció en Chilpancingo, donde vivió hasta su fallecimiento el 19 de marzo de 1843.

¿POR QUÉ LE DECÍAN ‘LA GENERALA’? Su gesta independentista reside no solo en su valor estratégico y logístico, sino en su capacidad para revitalizar la moral de las tropas en los momentos más oscuros del conflicto.

A lo que se ganó el sobre nombre de ‘La Generala’ en el fragor de la batalla y en la constancia de la resistencia, destacó su entrega absoluta a la causa, realizando labores de cuidado, pero empuñó las armas con determinación. También fue conocida por los soldados insurgentes debido a su liderazgo natural y su valentía inquebrantable. Siendo una mujer que rompió los cánones de su época, decidida frente al enemigo realista, valiéndole el respeto de caudillos y tropas por igual.