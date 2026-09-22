Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción reporta que se han ahorrado 83 mil mdp en dos años del Gobierno de Sheinbaum

Durante la presentación de resultados de la dependencia, la titular de la Secretaría, Raquel Buenrostro Sánchez , explicó que buena parte de estos recursos se relacionan con medidas preventivas aplicadas en procesos de contratación, supervisión de obras y contratos, así como con ajustes en la estructura del gobierno federal y el seguimiento de sanciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sus acciones durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum permitieron generar ahorros y evitar posibles sobrecostos por aproximadamente 83 mil 800 millones de pesos .

“En estos dos años de gobierno, la Secretaría ha logrado participar para generar ahorros de prevención de casi 84 mil millones de pesos”, afirmó.

Buenrostro señaló que la estrategia de la dependencia busca intervenir antes de que las irregularidades generen pérdidas para el erario.

La reorganización y compactación de las estructuras administrativas representó otros 7 mil 800 millones de pesos , mientras que el seguimiento de multas y sanciones permitió contabilizar 4 mil 800 millones de pesos adicionales .

Del monto total, 29 mil millones de pesos corresponden a ahorros obtenidos mediante estrategias de compras públicas. Otros 42 mil millones fueron evitados a través de la vigilancia de contratos, principalmente relacionados con obras públicas, con el objetivo de impedir pagos excesivos o estimaciones incorrectas.

COMPRAS PÚBLICAS Y PREVENCIÓN

Entre los casos utilizados por la funcionaria para ejemplificar los resultados se encuentra una adquisición de equipo médico realizada por el IMSS. Según explicó, la Secretaría acompañó el procedimiento para garantizar condiciones de competencia entre los fabricantes.

El mecanismo, afirmó, permitió obtener equipos con tecnología de vanguardia con un costo 46 por ciento menor.

La dependencia también modificó reglas de adquisición con la intención de ampliar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, además de cooperativas y productores nacionales.

En materia de capacitación, Buenrostro informó que durante los dos primeros años de la administración se han realizado 1.3 millones de capacitaciones dirigidas a servidores públicos, principalmente en temas de ética e integridad.

DECLARACIONES PATRIMONIALES ALCANZAN CIFRA HISTÓRICA

Otro de los indicadores destacados por la Secretaría fue el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales.

De acuerdo con Buenrostro, en 2026 se registró un máximo histórico, ya que 97.7 por ciento de los servidores públicos presentó su declaración patrimonial dentro del plazo establecido y en forma correcta.

La dependencia también mantiene programas dirigidos a estudiantes para promover la prevención de prácticas corruptas, entre ellos Semilleros de la Honestidad y Rally Cero Corrupción.

En materia de transparencia, la Secretaría reportó que durante los primeros dos años de la administración se resolvieron 8 mil 222 recursos relacionados con solicitudes de información.

MÁS DE CUATRO MIL SERVIDORES PÚBLICOS FUERON SANCIONADOS

En materia disciplinaria, Buenrostro informó que 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados durante los dos primeros años del gobierno de Sheinbaum.

Del total, 3 mil 528 casos correspondieron a faltas no graves, mientras que 665 fueron considerados graves.

Entre las conductas detectadas se encuentran la autorización de pagos indebidos, el uso o sustracción de información bajo resguardo, pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, adquisiciones innecesarias, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales injustificados, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.

En los procedimientos relacionados con faltas graves, la Secretaría remite los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes. En total, mil 737 servidores públicos han sido enviados ante dicho Tribunal por este tipo de conductas.

EMPRESAS TAMBIÉN HAN RECIBIDO SANCIONES

Las medidas no se han limitado a funcionarios. La Secretaría informó que 286 personas morales han sido sancionadas por irregularidades relacionadas principalmente con procesos de contratación pública.

Entre las conductas detectadas se encuentran la presentación de documentación falsa en licitaciones, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia técnica o capacidad económica y ocultamiento de conflictos de interés.

De las empresas sancionadas, 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que otras 64 únicamente recibieron una multa.

Las sanciones económicas impuestas en estos casos sumaron 147.3 millones de pesos.

DENUNCIAS PENALES SUPERAN LAS 500

Cuando una irregularidad puede constituir un delito, la Secretaría presenta las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Durante los primeros dos años del actual gobierno se presentaron 517 denuncias penales contra servidores públicos, de las cuales 53 derivaron en vinculaciones a proceso.

Entre los delitos señalados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

La dependencia también dio a conocer algunos expedientes en los que se investigan posibles irregularidades, entre ellos un contrato de inteligencia de la entonces Policía Federal, relacionado con un presunto desvío de 65 millones de dólares.

Otro caso corresponde al pago anticipado de 73.6 millones de pesos por servicios de producción y envasado de frijol que, de acuerdo con la investigación presentada, no fueron prestados. También se informó sobre un expediente relacionado con el reetiquetado de medicamentos, principalmente productos oncológicos.

SHEINBAUM RESPALDA ESTRATEGIA PREVENTIVA

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por Raquel Buenrostro y señaló que la estrategia anticorrupción parte de la prevención de irregularidades.

La mandataria sostuvo que, cuando se detectan posibles actos indebidos, los casos deben seguir los procedimientos correspondientes y ser enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía General de la República, dependiendo de la naturaleza de los hechos.

La Secretaría, por su parte, subrayó la importancia de las denuncias ciudadanas como una herramienta para detectar posibles irregularidades y actuar antes de que los recursos públicos sean utilizados de manera indebida.