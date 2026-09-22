‘Otro montaje del régimen’, así acusa Loret a la FGR de fabricar el megadecomiso histórico en Guanajuato

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    ‘Otro montaje del régimen’, así acusa Loret a la FGR de fabricar el megadecomiso histórico en Guanajuato
    Loret de Mola asegura que, de acuerdo con el reporte que le dieron este lunes a Sheinbaum, “hasta este momento no hay ninguna prueba de que el combustible (decomisado) sea ilegal”. ESPECIAL

Responsabiliza el periodista a Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, y califica al hecho como ‘escandaloso’

CDMX.- Fue “otro montaje del régimen”, así califica hoy el periodista Carlos Loret de Mola al “mayor decomiso de huachicol en la historia de México”, en el que el Gobierno Federal y la FGR presumieron la incautación de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato.

De acuerdo con la información dada a conocer en su columna Historias de Reportero, el responsable de esta presunta fabricación es Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-montaje-del-decomiso-historico-de-huachicol-CD23643100

Vera Ayala habría catalogado como ilegal a un depósito de Gas Natural del Noreste, empresa legalmente establecida, filial del conglomerado Grupo Simsa; lo que obligó al Gobierno Federal a recular debido a falta de pruebas.

“En la reunión de seguridad de Palacio Nacional ayer lunes, el reporte que le dieron a la presidenta Sheinbaum fue escalofriante: hasta este momento no hay ninguna prueba de que el combustible sea ilegal. Por eso el gobierno empezó a dar pasitos para atrás después del anuncio con bombo y platillo del ‘decomiso histórico’”, refiere en su artículo.

El pasado 17 de septiembre, la FGR anunció públicamente el megadecomiso calificado como “histórico”. Sin embargo, días después, empezaron a surgir indicios de que los 59 millones de litros incautados podrían no ser combustible ilegal.

Tras el anuncio del supuesto golpe histórico, Gas Natural del Noreste emitió un comunicado para aclarar que la planta, localizada en San José Iturbide, Guanajuato, cuenta con permiso federal y su operación es completamente lícita. Además de aclarar que su actividad consiste “en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias”.

“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Cabe señalar que dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del Estado de Guanajuato y Municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, dice el comunicado.

Loret señala que la postura de la empresa forzó al Gobierno Federal a dar marcha atrás y a emitir un nuevo comunicado con un tono cauteloso que “distó mucho del anuncio grandilocuente” original.

Por ello, el columnista califica a este episodio como “otro montaje del régimen” y cuestiona la frecuencia con que las autoridades recurren a montajes.

“Estamos frente a otro montaje del régimen. Es escandaloso. ¿Cada cuándo los descubren en un montaje? ¿Uno cada tres meses, uno al mes?”, refiere de forma irónica el periodista, a quien integrantes del llamado gobierno de la transformación han apodado “Lord Montajes”, en referencia a su participación en la cobertura televisiva de la detención en 2005 de Florence Cassez e Israel Vallarta, quienes fueron acusados de pertenecer a una presunta banda de secuestradores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhiben-fallas-de-fgr-tras-decomiso-de-combustible-PN23592836

El autor de Historias de Reportero advierte que, si bien Vera Ayala se encuentra bajo sospecha por este escándalo, es el trabajo de Ernestina Godoy el que está nuevamente bajo escrutinio, por su “atropellada y errática gestión” al frente de la FGR.

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada respecto a si se trataba de una pifia, dijo que será la Delegación de la FGR en Guanajuato la que aclare la situación, porque la información vino de ellos.

“Lo tiene que informar la fiscalía. La información, por lo que nos dice la fiscal general, la investigación provino de la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Y de ahí, pues vino la orden de cateo”, declaró en su conferencia de prensa.

DELEGADO DE LA FGR TAMBIÉN PUSO EN RIESGO A SHEINBAUM: LORET

La supuesta negligencia de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, no se habría limitado al presunto falso megadecomiso. De acuerdo con Loret de Mola, horas antes de que Sheinbaum y su gabinete de Seguridad visitaran Guanajuato, el funcionario tenía listo un operativo contra policías de tres municipios gobernados por Morena.

Dicho operativo, según el periodista, tuvo que ser detenido de último momento para evitar poner en riesgo a la Presidenta, ante la posibilidad de que los elementos, con acceso a armas, reaccionaran de forma violenta.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-montaje-del-decomiso-historico-de-huachicol-CD23643100

“Cuando supieron del asunto, los altos funcionarios federales frenaron el operativo: no se había establecido coordinación con las fuerzas federales y, tratándose de detener a decenas de policías con acceso a armamento, preocupaba que reaccionaran violentamente (balaceras, narcobloqueos, etc.)”, detalla en su columna Historias de Reportero.

El periodista subraya que de llevar Vera Ayala a cabo esa movilización habría dejado a la Presidenta y a su gabinete de Seguridad “sin la protección adecuada para un escenario así”, poniendo en riesgo su integridad.

La Presidenta visitó Irapuato, León y Celaya el viernes 18 de septiembre, sólo un día después de que la FGR diera a conocer el decomiso de supuesto huachicol.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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