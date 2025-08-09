Realizan caminata por la Paz en Cuernavaca; destacan participación ciudadana como clave para lograr seguridad

México
/ 9 agosto 2025
    Realizan caminata por la Paz en Cuernavaca; destacan participación ciudadana como clave para lograr seguridad
    José Luis Urióstegui agradeció la asistencia y subrayó la importancia de este tipo de encuentros para fomentar la cercanía, el diálogo y la colaboración entre vecinas y vecinos. FOTO: ESPECIAL.

A la convocatoria acudieron familias completas, jóvenes, niñas, niños, personas adultas y hasta animales de compañía

CUERNAVACA.-La Caminata por la Paz convocada por el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se realizó el sábado con gran éxito, a la que acudieron habitantes de la capital del estado, además del alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz.

Fue alrededor de las 9:00 horas que arrancó la jornada, con un recorrido de aproximadamente dos kilómetros, desde la avenida México, pasando por la ciclopista hasta llegar a la calle Juan Pablo ll.

TE PUEDE INTERESAR: FEADLE confirma motivo del homicidio de Antonio de la Cruz; se debió a labor periodística

A la convocatoria acudió la población en general, quien se sumó a esta iniciativa promovida por la Mesa de Construcción de Paz Regional Cuernavaca, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

El evento reunió además a servidoras y servidores públicos, entre ellos la diputada Andrea Gordillo, autoridades de seguridad, vialidad, protección civil y desarrollo económico y sustentable de Cuernavaca.

A la caminata también asistieron representantes de dependencias de seguridad y bienestar social que forman parte de este órgano colegiado e integrantes del Gabinete municipal que incluso acercaron sus servicios a la sociedad.

Luis Urióstegui Salgado afirmó que en Cuernavaca la paz, la unión y el respeto se construyen caminando juntas y juntos.

En su discurso, el coordinador técnico de la Mesa Regional de Seguridad, Javier Sotres, agradeció el apoyo de los alcaldes de Cuernavaca, Huitzilac y Tepoztlán para coordinar acciones en favor de la paz, atendiendo las causas desde las juventudes.

Por su parte, el alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz, resaltó la colaboración permanente que se ha mantenido entre los tres municipios que integran Mesa de Construcción de Paz Regional Cuernavaca, como son la capital morelense, Tepoztlán y el municipio que representa, para seguir abonando a tener un mejor estado.

Urióstegui afirmó que con esta caminata, Cuernavaca reafirma que la construcción de la paz es un esfuerzo colectivo, donde la participación activa de la ciudadanía es clave para lograr una ciudad más segura, solidaria y unida.

