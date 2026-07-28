Realizan marcha para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yahaira en Nuevo León

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    Realizan marcha para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yahaira en Nuevo León
    Familiares y amigos de Pamela Yahaira, así como integrantes del colectivo “Morras Feministas” realizaron una protesta y marcha pacífica para exigir justicia para el caso de feminicidio, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Realizan marcha para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yahaira en Nuevo León
    Familiares y amigos de Pamela Yahaira, así como integrantes del colectivo “Morras Feministas” realizaron una protesta y marcha pacífica para exigir justicia para el caso de feminicidio, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    Familiares y amigos de Pamela Yahaira, así como integrantes del colectivo “Morras Feministas” realizaron una protesta y marcha pacífica para exigir justicia para el caso de feminicidio, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    Familiares y amigos de Pamela Yahaira, así como integrantes del colectivo “Morras Feministas” realizaron una protesta y marcha pacífica para exigir justicia para el caso de feminicidio, en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

La joven, de 25 años, murió tras sufrir un ataque en el que fue rociada por gasolina y prendida en fuego

MONTERREY, NL.- Familiares y amigos de Pamela Yahaira, así como integrantes del colectivo “Morras Feministas” realizaron una protesta y marcha pacífica para exigir justicia para el caso de la joven que fue rociada de gasolina y prendida en fuego, en Nuevo León.

El evento se realizó la mañana de este lunes y estuvo encabezado por Aracely Galván, madre de la víctima, quien externó su inconformidad porque dijo que la Fiscalía Especializada en Feminicidios se ha limitado a decirle que el caso está en investigación, pero hasta la fecha no hay detenidos por el feminicidio de su hija.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanzan-investigaciones-en-el-caso-pamela-yajaira-catean-dos-viviendas-en-gpe-nuevo-leon-DB22237774

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia porque no estoy viendo nada claro, ya pasaron muchos días y no me dan nada de explicaciones. Me dicen que están con las investigaciones, pero de primero sí veía como que estaban moviendo, pero ahorita ya no veo nada, fui y busqué al Fiscal y me dijeron que andaba de vacaciones no me dieron explicaciones de nada. Entonces yo no quiero que se quede impune, que den carpetazo”, señaló la madre de familia.

Demandó a la Fiscalía que actué y que caiga el peso de la ley contra los que privaron de la vida a su hija.

“Se tiene que hacer justicia, me duele mucho lo que le pasó a mi hija, no se lo merecía ni ella ni otra mujer. Nadie por eso quiero que hagan justicia, pues no sé a dónde tenga que ir para que puedan mover y que no haya corrupción. Se han escuchado muchas cosas (...) Sea quién sea, aquí no es de que si tienes dinero, si eres famoso”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presenta-iniciativa-de-ley-contra-feminicidios-toda-muerte-violenta-debera-ser-investigada-como-feminicidio-PG22350780

SIN DETENIDOS POR EL FEMINICIDIO

Mencionó que a la fecha no hay detenidos por el feminicidio cuando existen cámaras de videovigilancia que asegura deben de haber captado a los responsables del ataque y además ya se realizaron cateos a dos inmuebles, así como se procedió al decomiso de una camioneta.

“Si ya hay muchas cámaras ahí sale todo, si ahí ya sale las camionetas, salen las casas cateadas de quién son, entonces porque no sacan ningún culpable”, planteó.

Pamela Yahaira salió de su casa para acudir a una fiesta que la invitó un hombre que conoció en Facebook y posteriormente en algún momento fue atacada y rociada con gasolina.

Con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo fue localizada aún con vida en un camino de terracería y trasladada al Hospital General de Juárez donde murió a causa de las lesiones que sufrió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dejan-internado-en-penal-de-nuevo-leon-a-servando-n-sospechoso-del-feminicidio-de-monica-briseth-CA22227746

DERECHO DE LA FAMILIA A LA INFORMACIÓN

Por su parte, Leidy López Pecina, vocera del colectivo “Morras Feministas” respaldó el derecho de la familia al acceso a la información sobre el caso de la joven.

“Cuando una víctima no tiene información, que es un derecho por cierto se lo recuerdo a las autoridades que la información es un derecho del proceso y de debido proceso de las víctimas. Están omitiendo todo eso y el no dar información a la señora está muy mal, por eso venimos el día de hoy para exigir información, justicia y sobre todo que haya quien pague sobre este horrible feminicidio”, sostuvo la activista.

Pamela tenía 25 años de edad y dejó en la orfandad a tres menores de edad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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