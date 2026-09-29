Tren Querétaro-Saltillo costará 312 mmdp; el más caro de Sheinbaum hasta ahora

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México
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    Tren Querétaro-Saltillo costará 312 mmdp; el más caro de Sheinbaum hasta ahora
    Las autoridades advierten que el monto presupuestado no es definitivo y puede variar por condiciones topográficas, liberación de derechos de vía y variables de mercado. CUARTOOSCURO

La ATTRAPI registró la inversión del tren Querétaro-Saltillo por 312 mmdp, el trayecto de pasajeros más costoso proyectado en el sexenio de Sheinbaum

El Gobierno federal estimó que su nuevo proyecto ferroviario, el tren Querétaro-Saltillo, costará 312 mil 823 millones de pesos.

Será el tren de pasajeros más caro de los cinco lanzados en este sexenio, cuyo costo total combinado al cierre de junio, se calcula en 882 mil 607 millones de pesos, unos 51 mil millones de dólares.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) registró durante el segundo trimestre de 2026 el proyecto de inversión para el Querétaro-Saltillo, cuyos datos básicos fueron difundidos en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque ese presupuesto podría quedarse corto considerando experiencias previas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-revela-inversion-de-332-mmdp-en-compra-de-medicamentos-GP23792206

Por ejemplo, el presupuesto original estimado para la construcción del Tren Maya era de 160 mil millones y terminó costando más de 500 mil millones de pesos.

La Agencia confirma que el monto no debe interpretarse como definitivo de contratación o de ejecución.

"Podrá ajustarse conforme avance el desarrollo del proyecto. Se debe considerar que los montos finalmente contratados dependen, entre otros factores, de las condiciones del mercado, cuya competencia puede generar condiciones económicas favorables", advirtió.

El tren a Saltillo, de 571.5 kilómetros, “permitirá una conexión intermodal y con sistemas de transporte masivo en las zonas metropolitanas de Saltillo, San Luis Potosí y Celaya, así como la conectividad al norte al complementarse con la primera fase, con las zonas metropolitanas de Monterrey y Nuevo Laredo, y al sur con las zonas metropolitanas de Tula, Hidalgo y la Ciudad de México”, indica el informe de la SHCP.

El pasado 10 de julio, la ATTRAPI convocó una licitación para construir el tramo inicial de 68 kilómetros del nuevo tren, de Querétaro a San Miguel de Allende.

El 18 de septiembre, seis empresas presentaron ofertas, entre ellas ICA y Mota-Engil, que ya están a cargo de obras en curso de otros trenes.

El 6 de agosto fue convocado el concurso para construir el tramo de 82 kilómetros de San Miguel a Villa de Reyes, San Luis Potosí, seguido el 31 de agosto por la convocatoria para el tramo de 45 kilómetros, de Villa de Reyes a la zona industrial de la capital potosina, y el 2 de septiembre, para la obra de 57 kilómetros entre las localidades de Charcas y Vanegas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-informa-que-huracan-polo-dejo-saldo-blanco-en-bcs-e-impactara-sonora-esta-manana-BP23791321

También están en curso licitaciones para contratar a las empresas que supervisarán las obras de estos tramos.

”Cada proyecto presenta condiciones específicas que inciden en su costo, tales como la longitud del tramo, la complejidad constructiva, las soluciones de ingeniería requeridas -incluyendo túneles, viaductos, puentes y pasos a desnivel-, así como las condiciones topográficas, geotécnicas, sociales, ambientales y jurídicas, entre ellas la liberación del derecho de vía”, insistió la Agencia.

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