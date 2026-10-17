Reanudarán exportación de ganado por Agua Prieta, Sonora

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    Reanudarán exportación de ganado por Agua Prieta, Sonora
    Autoridades federales sanitarias descartaron la presencia de un caso de fiebre aftosa. Especial
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Esta martes se estará reactivando la venta, luego de la suspensión momentánea por un supuesto caso de fiebre aftosa

HERMOSILLO, SON.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta se reanudará el próximo martes 20 de octubre.

Ello, luego de que los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, confirmaran estomatitis papular bovina en un solo becerro.

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La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó el 16 de octubre que durante una inspección fue localizado un animal con una lesión cuyos síntomas podrían corresponder a fiebre aftosa, por lo que especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) tomaron muestras para su análisis en un laboratorio del Senasica, en la Ciudad de México.

El caso se detectó durante una inspección sanitaria de rutina, cuando se identificó una lesión en la piel del animal, similar a una ampolla.

Como parte de los protocolos de vigilancia y prevención, se tomaron muestras que fueron enviadas a los laboratorios especializados de Senasica para determinar el origen de la lesión y establecer el diagnóstico correspondiente.

Los resultados permitieron identificar la causa de la lesión como estomatitis papular bovina, una enfermedad que afecta principalmente la piel y las mucosas de los bovinos.

El hallazgo correspondió a un solo animal y fue atendido mediante los procedimientos sanitarios establecidos.

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La aplicación de estos protocolos permitió contar con un diagnóstico preciso y dar seguimiento al caso.

No se ha identificado una situación que justifique mantener suspendidas las operaciones de exportación, por lo que el cruce de ganado por Agua Prieta se reanudará el martes 20 de octubre, conforme a la programación ya comunicada por Sagarhpa el pasado viernes, informó Sagarhpa.

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