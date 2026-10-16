Suspende temporalmente Sonora exportaciones de ganado a EU por revisión sanitaria

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    Suspende temporalmente Sonora exportaciones de ganado a EU por revisión sanitaria
    En un comunicado informaron que, derivado de la detección de un afta en un animal durante la inspección, se detuvo de manera temporal la exportación. Cuartoscuro

La Unión Ganadera Regional local informó que se habría detectado una lesión en un becerro que coincidiría con síntomas de fiebre aftosa

CDMX.- La exportación de ganado de Sonora hacia Estados Unidos ha sido suspendida de manera temporal este viernes una vez que durante una inspección de rutina fue detectada una lesión en la piel de un becerro con características de fiebre aftosa, por lo que se tomaron las muestras correspondientes para descartar la presencia de esta enfermedad

Mediante un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que había tomado la decisión de suspender de manera temporal sus exportaciones de ganado al vecino país del norte.

“La UGRS informa a los productores y a la opinión pública que, derivado de la detección de un afta en un animal durante la inspección de ganado, el día de hoy se detuvo de manera temporal el proceso de exportación hacia los Estados Unidos”, informó en el comunicado.

MUESTRAS SERÁN ANALIZADAS POR LA SENASICA EN CDMX

De acuerdo con medios locales, el presidente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, informó que especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) tomaron una muestra que se enviará a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, con el objetivo de realizar los análisis correspondientes.

El dirigente señaló que los síntomas de la fiebre aftosa pueden llegar a confundirse con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que, de acuerdo con la información proporcionada por la UGRS, no representa un riesgo zoosanitario.

Tras detectar la herida en el ejemplar bovino se procedió a aplicar un bloqueo temporal de 60 días al ganado destinado a exportación mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO).

SAGARHPA SONORA DESTACA QUE NO SE HA CONFIRMADO LA ENFERMEDAD

A su vez la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) de Sonora confirmó lo reportado durante la inspección de rutina, así como lo declarado por Ochoa Valenzuela.

“SGARHPA informa que la exportación de ganado por Agua Prieta se reanudará el martes, tras aplicar un protocolo sanitario preventivo por una ampolla en un becerro. No hay confirmación de enfermedad; los análisis permitirán descartar riesgos y dar certeza al sector ganadero”, informó la dependencia en sus redes sociales.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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