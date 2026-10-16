Suspende temporalmente Sonora exportaciones de ganado a EU por revisión sanitaria

CDMX.- La exportación de ganado de Sonora hacia Estados Unidos ha sido suspendida de manera temporal este viernes una vez que durante una inspección de rutina fue detectada una lesión en la piel de un becerro con características de fiebre aftosa, por lo que se tomaron las muestras correspondientes para descartar la presencia de esta enfermedad

Mediante un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que había tomado la decisión de suspender de manera temporal sus exportaciones de ganado al vecino país del norte.

“La UGRS informa a los productores y a la opinión pública que, derivado de la detección de un afta en un animal durante la inspección de ganado, el día de hoy se detuvo de manera temporal el proceso de exportación hacia los Estados Unidos”, informó en el comunicado.