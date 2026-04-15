Reaparece el alcalde Juan Andrés Vega Carranza tras secuestro y envía mensaje a la población de Taxco

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México
/ 15 abril 2026
    Reaparece el alcalde Juan Andrés Vega Carranza tras secuestro y envía mensaje a la población de Taxco
    Juan Andrés Vega Carranza emite mensaje tras ser localizado con vida en el Estado de México Facebook | Juan Andrés Vega Carranza

Reaparece alcalde de Taxco tras secuestro; fue rescatado junto a su padre en operativo con más de 500 elementos

El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció la noche del martes luego de haber sido privado de la libertad junto con su padre, Juan Vega Arredondo, el pasado 11 de abril.

Ambos fueron localizados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en el que participaron más de 500 elementos. El rescate se realizó en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México, en una zona limítrofe con Guerrero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-con-vida-a-alcalde-de-taxco-y-su-padre-tras-ser-reportados-como-desaparecidos-DJ19986401

ALCALDE DE TAXCO EMITE MENSAJE TRAS SU LIBERACIÓN

A través de un video difundido en redes sociales, Vega Carranza dirigió un mensaje a la población, en el que agradeció el respaldo institucional y social recibido durante los días en que permaneció desaparecido.

“Queridas familias de Tasco, hermanas y hermanos, hoy quiero hablarles como hijo, como padre, como tasqueño y como servidor de este pueblo que tanto amo. Hoy les hablo con gratitud, les hablo con serenidad y les hablo con la esperanza firme de que aún en los momentos más difíciles siempre hay una luz cuando un pueblo se mantiene unido”, expresó.

El edil también destacó el apoyo de autoridades de distintos niveles de gobierno: “Agradezco profundamente el respaldo del gobierno de México encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el actual secretario de seguridad, el licenciado Omar García Harfuch y el respaldo incondicional del gobierno del Estado de Guerrero encabezado por la maestra Evelyn Salgado Pineda”.

En su mensaje, reiteró su compromiso con la población: “Hoy no solo les hablo como presidente municipal, les hablo como un tasqueño más, con más convicción que nunca de seguir caminando con ustedes, de escuchar, de servir y de trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias”.

CRONOLOGÍA DE LA DESAPARICIÓN

De acuerdo con la información oficial, el secuestro de Juan Vega Arredondo ocurrió la mañana del 11 de abril, cuando el médico, director del hospital general de Taxco, no acudió a una reunión programada. Posteriormente, fue localizada la unidad en la que viajaba.

Horas más tarde, el alcalde también fue reportado como desaparecido, luego de que presuntamente intentara negociar la liberación de su padre. Según autoridades, fue citado en el barrio de Casahuate, donde fue interceptado por un grupo armado.

Un funcionario municipal presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió activar un protocolo especial de búsqueda, informó el subsecretario de Gobierno en Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL PERMITIÓ LA LOCALIZACIÓN DEL ALCALDE Y DE SU PADRE

El despliegue de seguridad incluyó la participación de elementos del Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y agentes ministeriales, con acciones en municipios de Guerrero, Morelos y Estado de México. También se contó con apoyo aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Las labores de inteligencia permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia territorio mexiquense, donde finalmente ambas personas fueron ubicadas y resguardadas por autoridades del Estado de México.

Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde recibieron valoración médica y psicológica por parte de autoridades estatales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familia-michoacana-estaria-detras-de-la-desaparicion-del-alcalde-de-taxco-y-su-padre-harfuch-BC20001624

INVESTIGACIÓN CONTINÚA: SEÑALAN A LA FAMILIA MICHOACANA

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que las investigaciones apuntan a la posible participación de un grupo delictivo.

De acuerdo con el funcionario, las líneas de investigación consideran la intervención de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana en la privación de la libertad.

Las autoridades federales y estatales mantienen las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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