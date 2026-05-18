Reasigna Sedena al militar Isaac Bravo; tras señalamientos de EU por vínculos con nexos

En medio de señalamientos de Estados Unidos por supuesta corrupción y nexos delictivos, el general de brigada Isaac Bravo López fue removido de la Comandancia de la 11 Zona Militar con sede en Guadalupe, Zacatecas.

La semana pasada, Bravo López, asignado desde febrero del año pasado a Zacatecas, fue señalado en medios locales y en redes sociales por presuntamente recibir dinero del Cártel de Sinaloa . Hasta ahora no hay ninguna acusación oficial.

El pasado sábado, autoridades militares y estatales realizaron el reacomodo, pues Bravo López fue enviado como comandante de la 41 Zona Militar con sede en Puerto Vallarta , Jalisco. Su lugar estaba ocupado ahora por el general de brigada Armando Toscano Yáñez.

Las ceremonias de asunción del cargo estuvieron presididas por el general de división Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar, a la que pertenecen las dos zonas militares.

Bravo López, quien está señalado de recibir supuestos sobornos de “El Mayito Flaco”, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y maestro en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional. Tomó cursos de paracaidismo, así como de estrategia y defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, EU.

Ha sido jefe de sección del Estado Mayor de tres cuarteles generales a nivel región y zona militar , así como agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile.