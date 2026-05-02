Salvan gasolinerías ingresos de Pemex

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    Salvan gasolinerías ingresos de Pemex
    Pemex reportó ventas de gasolinas por 110 mil 867 millones de pesos, alrededor de mil 500 millones menos que el mismo periodo de 2025, lo que significó una baja de 1.3 por ciento. REFORMA

Las gasolinas Magna y Premium, así como el diesel, aportaron a los ingresos de Pemex 164 mil 575 millones de pesos

En el primer trimestre, las ventas de Pemex sumaron 365 mil 696 millones de pesos, de los cuales 45 por ciento lo aportó el sector gasolinero.

Las gasolinas Magna y Premium, así como el diesel, aportaron a los ingresos de Pemex 164 mil 575 millones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por Ramsés Pech, especialista en energía, con base en los estados financieros de la petrolera al primer trimestre.

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Pemex reportó ventas de gasolinas por 110 mil 867 millones de pesos, alrededor de mil 500 millones menos que el mismo periodo de 2025, lo que significó una baja de 1.3 por ciento.

Esta reducción en los ingresos de gasolina se vio compensada por un incremento de 18.7 por ciento en las ventas del diesel, que este año fueron de 53 mil 703 millones de pesos, es decir, 8 mil 466 millones más que en 2025.

En contraste, añade el reporte de Pech publicado ayer, las exportaciones de crudo cayeron en el primer trimestre 50.7 por ciento anual, lo que equivale a una pérdida de más de 43 mil millones de pesos.

De acuerdo con el reporte de Pemex, las ventas foráneas de crudo y condensados dejaron a Pemex ingresos por 42 mil 375 millones de pesos, todavía menos que lo que obtuvo sólo por la venta de diesel en el PaÌs.

“Pemex está dando un giro al negocio. La exportación de crudo ya no es el motor de la empresa”.

“Pemex se ha convertido en una gasolinera, ya no es una petrolera”, aseguró el experto en su análisis.

Añadió que 68 por ciento de todos los ingresos de Pemex en el primer trimestre del año correspondieron a ventas en el mercado nacional, mientras que el restante 32 por ciento, a exportaciones.

Del total de los ingresos, agregó, las gasolinas representan 30 por ciento y el diesel 15 por ciento.

En tanto que las exportaciones de petróleo representaron apenas 12 por ciento de las ventas, señaló.

“Si Pemex no tuviera el mercado nacional de refinación junto con lo que importa de diesel, gasolina y turbosina, sus ingresos se verían mermados, por la variación de precios que se vive actualmente”, agregó.

Si Pemex no tuviera los ingresos por combustibles, no tendría recursos para cubrir los costos operativos y administrativos de la compañía.

Pemex aporta 15 por ciento de los ingresos presupuestales del Gobierno, por lo que ante la ausencia de esos recursos se perdería la principal fuente de financiamiento petrolero, abundó.

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