Rechaza Morena a ‘El Travieso’ Arce como candidato y militante

CDMX.-Morena advirtió que no aceptará al boxeador Jorge “El Travieso” Arce, ex panista, sea candidato de la 4T para una Alcaldía de Sonora en la elección de 2027. La declaración se dio luego de que Diana Barreras, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), apareció con el ex boxeador y aseguró que ya “estaba de lado correcto de la historia”.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, aseguró que el PT y Partido Verde tienen derecho a presentar a sus candidatos, pero Morena rechaza su perfil. “La postura de la presidenta de Morena es que no debe ser aceptado por los antecedentes, sí de sus planteamientos políticos, pero también de su conducta”, arremetió.

REACTIVARÁN COMISIÓN DE INCORPORACIONES Afirmó que en los próximos días se reactivará la Comisión de Incorporaciones, encargada de revisar los perfiles de personajes polémicos que buscan afiliarse a Morena, y si busca ser militante ahí se verá su caso, pero de entrada ella, al presidir dicho órgano, pedirá que no. “Cada partido tiene derecho a presentar a sus candidatos, pero también hemos hecho un compromiso que todos vamos a revisar, previamente, que nuestros candidatos propuestos sea gente honesta, con probada trayectoria y que eso nos va a blindar a todos para cualquier circunstancia.

“En el caso de Morena, no solamente buenos candidatos, sino daremos seguimiento una vez que ganen los cargos de representación, de Gobierno o Legislativo para que toda la conducta sea como buenos militantes de Morena, cumpliendo los principios y el programa que le presentamos a la gente para que vote por nosotros”, añadió. HABRÁ MUCHO INTERÉS EN MORENA Montiel reconoció que en los próximos meses habrá “mucho ímpetu” por ser candidatos de Morena o militantes del partido por parte de personajes externos, por lo que la Comisión tendrá mucho trabajo. “Mi postura en la comisión, de la cual soy parte, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena.

“Ahorita se va a desencadenar (el ímpetu) no sólo en este caso, sino en otros casos, pero será el mecanismo por el cual se va a analizar (la comisión). El estatuto de Morena habla siempre de que el primer paso que tenemos que dar es tratar de generar un consenso, pero también tenemos la definición de caminar con los candidatos más competitivos”, añadió.

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