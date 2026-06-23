’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’

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México
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    ’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
    La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a críticas tras la visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y explicó su postura sobre encuentros con madres buscadoras

La conversación pública en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a encenderse luego de la visita del pato conocido como “Merlín” a Palacio Nacional, un hecho que generó reacciones en redes sociales y entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

El contraste entre esa visita y la ausencia de una reunión pública con madres buscadoras que han solicitado audiencia desde el inicio de su administración se convirtió en el centro de la discusión. Para algunos grupos, el gesto fue interpretado como una señal de prioridades institucionales.

En ese contexto, la presidenta salió a responder a los señalamientos y aclaró su postura sobre la atención a los casos de desaparición en el país.

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SHEINBAUM ASEGURA QUE SÍ RECIBE A MADRES BUSCADORAS

Durante su posicionamiento, Claudia Sheinbaum negó que exista una negativa a reunirse con familiares de personas desaparecidas. Por el contrario, aseguró que ha sostenido encuentros con distintos casos de forma directa, aunque sin difusión pública.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda con ello; con grupos no, con personas (...). Evidentemente, yo recibo un caso, otro caso, casos muy difíciles y muy dolorosos, pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario”, explicó la mandataria.

Sus declaraciones apuntaron a una diferencia entre la atención individual de casos y la interacción con colectivos organizados, señalando que su administración privilegia el trabajo directo sin exposición mediática.

EL ROL DE GOBERNACIÓN EN LA ATENCIÓN A COLECTIVOS

La presidenta también detalló que la atención institucional a los colectivos de búsqueda no recae únicamente en su figura, sino en un equipo especializado dentro del gobierno federal.

En ese sentido, destacó el trabajo de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, como la instancia responsable del seguimiento constante a estos casos.

“En el caso de colectivos de familiares de desaparecidos, hay un equipo que los está atendiendo; la Secretaría de Gobierno tiene todo un seguimiento desde casos particulares hasta los casos generales y lo hace muy, muy bien”, señaló.

De acuerdo con lo explicado, estos encuentros se realizan de manera periódica, aproximadamente cada 15 días, con el objetivo de dar seguimiento a reportes, avances e investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

UN TEMA SENSIBLE EN LA AGENDA NACIONAL

El tema de las desapariciones en México continúa siendo uno de los más sensibles dentro de la agenda pública. Los colectivos de búsqueda han insistido durante años en la necesidad de reuniones directas con autoridades federales y en la atención urgente a los casos sin resolver.

En ese contexto, cualquier gesto del gobierno es observado con atención, especialmente cuando se trata de Palacio Nacional y la figura presidencial. La reciente polémica refleja la tensión entre la comunicación institucional, la percepción pública y las demandas de los colectivos.

Aunque el gobierno ha reiterado que existe un esquema de atención permanente, las organizaciones insisten en la importancia de mantener canales de diálogo más visibles y constantes con la presidencia.

REDES SOCIALES Y EL EFECTO DE LA COMPARACIÓN

La visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional se convirtió rápidamente en tendencia, alimentando comparaciones en redes sociales sobre la atención que reciben distintos temas dentro de la agenda pública.

En plataformas digitales, usuarios y colectivos cuestionaron la prioridad de los encuentros oficiales, lo que derivó en una discusión más amplia sobre la comunicación del gobierno federal y la manera en que se gestionan las reuniones con grupos sociales.

Este tipo de episodios ha mostrado cómo los gestos simbólicos en la esfera política pueden escalar rápidamente en la conversación pública, especialmente cuando involucran temas sensibles como la desaparición de personas.

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DATOS CURIOSOS DEL CASO

· El pato “Merlín” visitó Palacio Nacional en medio de la polémica pública.

· Las madres buscadoras han solicitado reuniones con la presidencia desde el inicio del actual gobierno.

· El gobierno federal sostiene que los colectivos son atendidos cada 15 días por la Secretaría de Gobernación.

· La atención a casos de desaparición se divide entre seguimiento individual y trabajo con colectivos organizados.

· La discusión se intensificó principalmente en redes sociales, donde se volvió tendencia nacional.

El debate refleja la complejidad de la comunicación política en temas sensibles, donde la percepción pública y las decisiones institucionales suelen cruzarse de manera constante en el espacio digital.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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