Sheinbaum insiste en la necesidad de erradicar el nepotismo de la administración pública

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    Sheinbaum insiste en la necesidad de erradicar el nepotismo de la administración pública
    La titular del Ejecutivo destacó que, aunque la restricción legal no aplicará para los comicios de 2027, Morena decidió adoptar internamente ese criterio desde el próximo proceso electoral. ESPECIAL

Sheinbaum recordó que fue su administración la que promovió la reforma contra el nepotismo electoral

Ante el escenario electoral de 2027 y las aspiraciones de Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura en contra de que familiares directos sucedan a otros en cargos de elección popular.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la ciudadanía suele rechazar los intentos de continuidad política dentro de un mismo núcleo familiar, aunque aclaró que la definición de candidaturas corresponde a los partidos y, en última instancia, a los votantes.

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Sheinbaum recordó que fue su administración la que promovió la reforma contra el nepotismo electoral, con el objetivo de impedir que familiares cercanos ocupen de manera consecutiva cargos públicos de elección. Sin embargo, señaló que la disposición constitucional entrará en vigor hasta 2030.

“Si impulsé esa iniciativa es porque considero que los puestos públicos no deben heredarse entre familiares, ya sean esposos, hermanos, padres, hijos o cualquier otro parentesco contemplado por la ley”, expresó.

La titular del Ejecutivo destacó que, aunque la restricción legal no aplicará para los comicios de 2027, Morena decidió adoptar internamente ese criterio desde el próximo proceso electoral.

Asimismo, rechazó que el principio de paridad de género sea utilizado para justificar determinadas postulaciones familiares. Afirmó que la igualdad entre hombres y mujeres debe garantizarse, pero sin convertirse en un mecanismo para favorecer candidaturas previamente definidas.

Finalmente, consideró que aún existe espacio para fortalecer la legislación en esta materia, a fin de evitar vacíos que permitan la permanencia de grupos familiares en posiciones de poder.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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