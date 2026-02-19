Reclama Sheinbaum ‘confusión electoral’ ante el INE por uso de siglas CSP en partido

Por usar las iniciales del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), la Consejería Jurídica de Presidencia denunció ante el INE a Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), que dirige el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, y que busca convertirse en partido político nacional.

En la queja se argumenta que permitir que un posible partido político lleve dichas iniciales no solo “podría generar confusión en el electorado”, sino que también viola los derechos humanos de la mandataria.

Dicha organización está impulsada por los liderazgos que formaban parte de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, conocido como PES, aliados de Morena, pero que en 2018 y 2021 perdieron su registro. Ahora, por tercera ocasión, buscan convertirse en partido como Construyendo Solidaridad y Paz (CSP).

Aunque el nombre de la organización se dio a conocer desde enero de 2025 e, incluso, en agosto de ese año la presidenta criticó que llevara sus siglas, un año después se presenta la queja, a unos días de cerrarse el proceso para aprobar nuevos partidos.