Auditoría Superior requiere al Instituto Electoral de Sonora contratos de licitaciones tras caso Taddei

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya requirió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora información sobre contratos de licitación de material electoral vinculados con empresas señaladas a raíz del caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó el consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu. El funcionario electoral aseguró que el requerimiento ya está siendo atendido y abrió la puerta a nuevas auditorías, tanto federales como locales, para revisar nuevamente los procedimientos de contratación. “Ya recibimos el requerimiento de la Auditoría Superior, lo estamos tramitando y tiene que ver con los contratos vinculados a esas empresas”, declaró.

Precisó que no se trata de un requerimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), sino de la ASF. No obstante, señaló que el organismo nacional analiza la viabilidad de realizar revisiones adicionales. Explicó que también han recibido comunicaciones sobre posibles revisiones por parte de otras autoridades federales y que el IEE está preparando la documentación correspondiente a los contratos de material electoral de determinados periodos. IEE NO SE OPONDRÁ A FISCALIZACIÓN ALGUNA: RUIZ ARVIZU Aseguró que el organismo sonorense no se opondrá a ninguna fiscalización y que entregará toda la información que sea solicitada. “Si se llegara a determinar volver a realizar auditorías, adelante, nosotros tenemos la mayor disponibilidad para que así se haga, para que así sea y nada que ocultar”, sostuvo. Ruiz Arvizu aseguró que los procedimientos cuestionados ya han sido fiscalizados. Detalló que desde 2022 el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ha practicado cuatro auditorías integrales; la ASF, tres entre 2022 y 2025, y el Órgano Interno de Control del IEE, 22 revisiones.

De acuerdo con el consejero presidente, hasta ahora no se han emitido observaciones relacionadas con las irregularidades que actualmente se señalan. Incluso, afirmó que en la revisión correspondiente a 2025 el ISAF concluyó que los procedimientos de licitación del instituto fueron satisfactorios y se realizaron conforme a la normatividad. A pesar de ello, dijo, el IEE está dispuesto a que los contratos sean revisados nuevamente ante las dudas generadas por los señalamientos surgidos a nivel nacional. DESCARTA RENUNCIAR Ante las solicitudes de PAN, PRI y PRD para que se separe temporalmente de la presidencia mientras se desarrollan las investigaciones, Ruiz Arvizu descartó renunciar. “No hay una razón para la renuncia, no hay una justificación”, sostuvo. Explicó que los tres partidos han presentado escritos con solicitudes dirigidas a distintas autoridades y que, aunque existen diferencias entre sus planteamientos, coinciden en pedir una revisión de las contrataciones y su separación del cargo. “Nos están señalando eso para que le demos vistas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF), pero también al Sistema Anticorrupción para que determine lo conducente”. Piden particularmente de manera distinta tres situaciones, pero que vienen a redundar en lo mismo: la separación del cargo.

Ruiz Arvizu argumentó que jurídicamente no existe una figura que le permita dejar temporalmente la presidencia mientras se realizan las investigaciones para posteriormente regresar. “No hay separación del cargo como tal, como lo piden los partidos políticos”, afirmó. En consecuencia, explicó, tendría que tratarse de una renuncia, posibilidad que rechazó porque, dijo, hasta el momento no existe un señalamiento concreto que la justifique. “NO HAY CONFLICTO DE INTERÉS”: NERY RUIZ El consejero presidente negó además que exista un conflicto de interés con las empresas proveedoras. Señaló que la legislación en materia de responsabilidades contempla elementos como relaciones familiares, de negocios o de amistad que pudieran comprometer la actuación de un servidor público, condiciones que, aseguró, no se presentan en su caso. “Yo no tengo ningún conflicto de intereses”, sostuvo. Consideró que los señalamientos partidistas buscan relacionar distintos hechos para concluir que existe un conflicto de interés, pero insistió en que corresponderá a las autoridades fiscalizadoras determinar si existe alguna irregularidad.

Su llegada al IEE, Ruiz Arvizu también respondió a los cuestionamientos sobre su trayectoria dentro del organismo y su relación profesional con Guadalupe Taddei. Precisó que ingresó al instituto electoral de Sonora en 2011, una década antes de asumir la presidencia del Consejo General. Durante esos años, explicó, ocupó diversos cargos dentro de la estructura electoral: fue director jurídico, asesor de Presidencia, encargado de Transparencia, volvió posteriormente a la Dirección Jurídica y después ocupó la Secretaría Ejecutiva. Fue hasta octubre de 2021 cuando asumió como consejero presidente del IEE Sonora.El funcionario sostuvo que esa trayectoria institucional no acredita por sí misma un conflicto de interés ni significa que hubiera intervenido irregularmente en contrataciones realizadas durante distintas administraciones. También rechazó el argumento de que, por haber ocupado anteriormente la Dirección Jurídica, deba presumirse que conocía o participó en posibles irregularidades. Señaló que algunas de las situaciones que ahora se cuestionan surgieron años después y consideró que no puede establecerse una responsabilidad únicamente por los cargos que desempeñó previamente. DISPUESTO A COMPARECER ANTE EL CONGRESO Ruiz Arvizu se manifestó dispuesto a comparecer ante el Congreso de Sonora si el Poder Legislativo decide llamarlo para explicar las licitaciones y los señalamientos. “En cualquier momento no existe ningún problema”, respondió. La oposición había solicitado su comparecencia ante el Congreso estatal para que explicara los contratos cuestionados, aunque diputados de Morena ni siquiera han querido agregar la propuesta a la orden del día.

El consejero presidente evitó entrar en la discusión política sobre esa decisión y señaló que respetará lo que determine el Poder Legislativo como órgano autónomo. Aseguró que la información relacionada con las contrataciones se encuentra disponible y que el instituto está dispuesto a responder tanto a los legisladores como a los organismos fiscalizadores. LICITACIONES CONTINUARÁN Pese a las investigaciones y cuestionamientos, el IEE Sonora continuará con las licitaciones para adquirir el material necesario para el próximo proceso electoral. Ruiz Arvizu explicó que la preparación de esos procedimientos forma parte del calendario electoral y su realización es inminente, aunque reconoció que deberán incorporarse medidas adicionales para reforzar la confianza ciudadana. “Lo tendremos que hacer, pero tendremos que hacerlo de una manera distinta”, señaló. Las licitaciones, explicó, comienzan mediante una convocatoria pública nacional en la que se establecen los requerimientos y las bases técnicas. Después se abre el registro de las empresas interesadas, se verifica que cumplan los requisitos legales y se realizan juntas de aclaraciones para resolver dudas sobre medidas, cantidades y especificaciones técnicas.

Las empresas presentan posteriormente sus propuestas técnicas y económicas en sobres cerrados.La apertura se realiza, de acuerdo con Ruiz Arvizu, en presencia de notario público y posteriormente el comité correspondiente revisa las propuestas y determina el fallo. La decisión se comunica a las empresas participantes y, una vez concluido el procedimiento, el consejero presidente interviene como representante legal para firmar el contrato. Ruiz Arvizu recalcó que su participación no consiste en seleccionar a la empresa ganadora. “Corresponde única y exclusivamente al presidente la firma del contrato”, puntualizó. PIDEN AL INE NUEVAS REGLAS Aunque defendió la legalidad de los procedimientos, Ruiz Arvizu reconoció que la controversia obliga a buscar mecanismos adicionales para fortalecer la confianza. Informó que el IEE y otros organismos locales plantearon al INE la necesidad de analizar medidas, recomendaciones o criterios que puedan aplicarse en las próximas licitaciones. Uno de los principales problemas, explicó, es que existen pocas compañías con capacidad para producir los materiales especializados requeridos en una elección. Regularmente, dijo, se inscriben dos o tres empresas en las licitaciones y actualmente algunas de las compañías se encuentran impedidas para participar. Esto podría provocar que una misma empresa gane contratos en distintas entidades, situación que posteriormente puede generar cuestionamientos por la concentración de adjudicaciones. Ruiz Arvizu puso como ejemplo que una de las empresas actualmente señaladas obtuvo durante el proceso electoral 2023-2024 licitaciones en 11 entidades del país. Por ello, consideró que se necesitan criterios más homogéneos que permitan a los organismos locales realizar sus contrataciones bajo condiciones similares. “Hay que trabajar en que los procesos sean mucho más confiables para la ciudadanía. Son transparentes, son con base en la ley, pero creo que hay que hacer algo más”, expresó.