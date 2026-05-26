Reemplazó Sheinbaum a círculo cercano de AMLO en Morena tras ‘desaire’ en 2025

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    Reemplazó Sheinbaum a círculo cercano de AMLO en Morena tras ‘desaire’ en 2025
    El reacomodo, gatillado simbólicamente tras un desaire a la mandataria en marzo de 2025, incluye el repliegue político de operadores cercanos a AMLO. ARCHIVO

Sheinbaum toma el control total y desplaza del poder al grupo compacto de AMLO en Morena, el gabinete y el Congreso a dos años de su triunfo

A punto de cumplir dos años de su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum ya rediseñó parte de su primer círculo de colaboradores en su gabinete, el Poder Legislativo y Morena. La mayoría de los políticos heredados del sexenio anterior han disminuido su presencia o se han hecho a un lado de las responsabilidades que tenían encomendadas.

El último caso es el de Andrés Manuel López Beltrán, quien ayer renunció a su cargo de secretario de Organización de Morena para buscar una candidatura de diputado federal en Tabasco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-andy-lopez-beltran-ha-hecho-muy-buen-trabajo-en-morena-GO20951315

Los contendientes en la campaña interna por la candidatura presidencial y que fueron premiados con cargos han sido acotados o separados de las funciones encomendadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal no gozan ahora de la influencia y poder de decisión con el que iniciaron en el sexenio. Y Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, designados en la Presidencia y Secretaría de Organización de Morena, respectivamente, antes de que Sheinbaum asumiera como mandataria federal, ya dejaron sus puestos.

Simbólicamente, algunos de ellos se habían tomado una fotografía en un evento el 9 de marzo de 2025 en el Zócalo y dieron la espalda a la presidenta Sheinbaum, ignorando su arribo al lugar. El denominador común de estos políticos es su cercanía con el expresidente AMLO .

Igual dejó su cargo de fiscal general de la República, luego de una tortuosa negociación, Alejandro Gertz Manero, quien ahora despacha en la Embajada de México en Londres. Aunque su período debería terminar hasta 2028, Gertz fue obligado a renunciar el pasado 27 de noviembre de 2025, siendo reemplazada por Ernestina Godoy, abogada de toda la confianza de Sheinbaum.

La salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia morenista prácticamente fue anunciada desde el Palacio Nacional, cuando Sheinbaum la invitó públicamente a ocupar la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En un gesto poco común dentro del oficialismo, Alcalde respondió mediante un video que analizaría la propuesta antes de aceptar el cargo.

Ahora, la renuncia de López Beltrán terminó con el intento de mantener bajo control partidista directo al círculo más cercano al expresidente. La salida de “Andy” también ocurrió después de cuestionamientos públicos relacionados con viajes y estilo de vida de integrantes del obradorismo, particularmente tras la difusión de imágenes de sus vacaciones de verano, en 2025, en Japón.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maru-campos-denunciara-a-la-fgr-por-citatorio-considera-que-vulnera-su-fuero-constitucional-KO20951784

Adán Augusto López pasó de ser uno de los operadores políticos más poderosos del obradorismo a quedar relegado en la conducción legislativa y en la interlocución con Palacio Nacional, además de quedar bajo sospecha por sus nexos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante su Gobierno estatal, señalado por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”.

Ricardo Monreal también perdió la centralidad dentro del movimiento, luego de haber sido pieza clave en las negociaciones legislativas del arranque del sexenio. Aunque mantuvo posiciones de coordinación parlamentaria, pagó los costos políticos de algunos acuerdos impulsados desde San Lázaro ya su hermano Saúl le cerraron el paso para ser candidato a gobernador en Zacatecas.

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, quien era un aliado visible tanto de AMLO como de Sheinbaum, ahora ha tomado distancia, sobre todo tras la discusión de la reforma electoral donde los Verdes negaron su voto favorable.

$!Actualmente, la mayoría de los políticos del sexenio anterior han disminuido su presencia o se han hecho a un lado de sus responsabilidades.
Actualmente, la mayoría de los políticos del sexenio anterior han disminuido su presencia o se han hecho a un lado de sus responsabilidades. IA
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