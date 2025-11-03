Reforma aduanera dispara costos y retrasos: importaciones serán más lentas y caras

CDMX.- La reforma a la Ley Aduanera, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, elevará los costos del comercio exterior hasta en 30%, advirtió el presidente para la zona Noreste del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Javier Cendejas Meneses.

De acuerdo con el empresario, las nuevas disposiciones hacen responsables solidarios a los agentes aduanales por las operaciones que realicen los importadores y exportadores con los que colaboran, lo que implica mayores costos y tiempos de revisión. “Esto significa que los agentes deberán verificar físicamente el contenido de los contenedores en el país de origen, antes de que lleguen a México”, explicó.

Esa medida obligará a las agencias aduanales a subcontratar servicios de inspección en el extranjero, por ejemplo, en China, para confirmar que los productos correspondan con los documentos de importación. “Hacer esa revisión en el país de origen es más costoso, y sólo quienes tengan un gran volumen podrán pagarlo”, señaló Cendejas Meneses.

Según el Comce, en México existen 853 agentes aduanales, pero apenas 100 concentran 80% de la operación, por lo que el impacto será desigual. “Las agencias pequeñas podrían ver comprometida su rentabilidad o incluso salir del mercado”, advirtió.

El dirigente empresarial advirtió que la nueva ley también prolongará los tiempos de despacho. Actualmente, una importación marítima tarda en promedio siete días; con los cambios, ese plazo podría duplicarse, especialmente en puertos ya saturados como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Aunque la legislación busca combatir el contrabando y la corrupción, los empresarios consideran que la carga administrativa recae completamente en el sector privado. “A fin de cuentas, esos costos terminarán repercutiendo en el consumidor final”, apuntó.

Cendejas Meneses consideró que aún faltan las reglas de operación que detallen la aplicación de la ley, y pidió que se “matice de manera inteligente” su implementación para evitar frenar la competitividad de México en el comercio internacional.

El representante del Comce advirtió, además, que el aumento en la responsabilidad legal podría provocar que algunos agentes aduanales se nieguen a procesar pedimentos cuando los importadores no acepten inspecciones completas. “Las agencias con más prestigio, muchas con tres o cuatro generaciones de historia, no se arriesgarán si no hay claridad en la norma”, concluyó. Con información de El Universal