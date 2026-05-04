Falla en motor obliga aterrizaje forzoso de helicóptero de Semar

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    Falla en motor obliga aterrizaje forzoso de helicóptero de Semar
    La Secretaría de Marina reportó el aterrizaje de emergencia de un helicóptero MI-17 en Mazatlán. ESPECIAL
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La dependencia informó que no hubo personas lesionadas y que sólo se registraron daños materiales

CDMX.- La Secretaría de Marina informó que un helicóptero tipo MI-17 realizó un aterrizaje de emergencia tras presentar una falla en un motor al despegar del helipuerto de las instalaciones del mando naval en Mazatlán, Sinaloa.

La dependencia detalló que la falla ocurrió en el motor izquierdo de la aeronave, lo que provocó pérdida de potencia durante la maniobra de despegue.

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El helicóptero aterrizó de manera forzada en el muelle de la Cuarta Región Naval, luego de que la tripulación aplicó los procedimientos correspondientes ante la emergencia.

La Secretaría de Marina destacó que el incidente no dejó pérdidas humanas ni personas lesionadas entre el personal que se encontraba a bordo o en las instalaciones navales.

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La aeronave presentó daños materiales derivados del aterrizaje forzoso, por lo que será sometida a una evaluación técnica para determinar el alcance de las afectaciones.

Personal especializado de la Marina revisará y reparará el helicóptero MI-17 con el objetivo de recuperar su operatividad, de acuerdo con lo informado por la institución.

https://vanguardia.com.mx/dinero/disminuyeron-expectativas-del-sector-empresarial-de-mexico-en-abril-de-2026-MA20466974

La dependencia naval señaló que el caso quedó bajo revisión interna, como parte de los protocolos aplicados tras incidentes aéreos en instalaciones militares.

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