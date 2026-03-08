En 8M, Sedena presume 42 mil 600 mujeres en filas y destaca egresos récord en 2026

CDMX.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y rindió homenaje a quienes han perdido la vida en cumplimiento del deber, durante un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Campo Militar Marte.

En su mensaje, el titular de la Sedena llamó a reflexionar sobre los avances en igualdad de género y subrayó el papel de las mujeres en la historia del país. “En esta fecha significativa como mexicanas y mexicanos debemos reflexionar sobre los avances en materia de igualdad de género y enaltecer los actos de valor de destacadas mujeres”, expresó.

Trevilla Trejo afirmó que la presidenta Sheinbaum representa un referente para nuevas generaciones al ser la primera mujer en encabezar el Estado mexicano y fungir como comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. “Usted, señora presidenta, es un ejemplo vivo de ello; rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandanta suprema”, señaló.

El secretario también reconoció la labor cotidiana de millones de mujeres en distintos ámbitos, incluidas aquellas que sostienen la vida social y familiar. “Reconocemos la labor de las mujeres en todos los ámbitos... madres, hijas, hermanas y abuelas, cuyo esfuerzo... sostiene la esencia y fortaleza de cada familia mexicana”, dijo.

Al abordar la presencia femenina en el ámbito castrense, informó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional cuentan con 42 mil 600 mujeres en sus filas, de las cuales más de siete mil se incorporaron durante la actual administración. Añadió que han mostrado profesionalismo, inteligencia y liderazgo en el ejercicio del mando.

En cuanto a la formación militar, indicó que en el ciclo lectivo 2026 se graduarán mil 560 mujeres, cifra que calificó como la más alta registrada en la historia de las instituciones educativas castrenses. También señaló que han ampliado su participación en áreas antes reservadas a hombres, como cursos de paracaidismo y fuerzas especiales, además de misiones de operaciones de paz y tareas tácticas, operacionales y estratégicas.

Explicó que las mujeres de las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional en misiones de defensa, seguridad y apoyo a la población, incluida la atención de emergencias mediante el Plan DN-III-E, así como labores médicas e institucionales orientadas al bienestar social.