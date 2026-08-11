$!Refuerzan recorridos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Agentes de la Guardia Nacional reforzaron los recorridos de seguridad y proximidad social en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para inhibir la comisión de delitos y el traslado de objetos o sustancias ilícitas.

A través de un comunicado, la corporación informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.