Refuerzan recorridos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

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    Refuerzan recorridos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Monterrey
    Guardia Nacional reforzó la vigilancia en el Aeropuerto de Monterrey con revisiones a pasajeros y equipaje para prevenir el traslado de objetos y sustancias ilícitas. Fotos: cortesía
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Elementos de Guardia Nacional efectúan revisiones en los puestos de inspección y rastreos preventivos al equipaje

Monterrey, Nuevo León.- Agentes de la Guardia Nacional reforzaron los recorridos de seguridad y proximidad social en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para inhibir la comisión de delitos y el traslado de objetos o sustancias ilícitas.

A través de un comunicado, la corporación informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-a-menor-de-tres-anos-que-caminaba-sola-en-la-via-publica-en-nl-CE22737423

“Para inhibir la comisión de los delitos y garantizar la seguridad de los usuarios, llevan a cabo revisiones en los puestos de inspección de personas y realizan rastreos preventivos al equipaje, a fin de evitar el traslado de objetos o sustancias ilícitas”, precisó Guardia Nacional.

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Detalló que mantienen presencia en las salas de última espera y zonas de abordaje, además de efectuar controles de seguridad en los accesos del Aeropuerto.

Además, como parte de las acciones de proximidad, ponen a disposición de los usuarios el número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles delitos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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