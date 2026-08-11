Refuerzan recorridos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Monterrey
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Elementos de Guardia Nacional efectúan revisiones en los puestos de inspección y rastreos preventivos al equipaje
Monterrey, Nuevo León.- Agentes de la Guardia Nacional reforzaron los recorridos de seguridad y proximidad social en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para inhibir la comisión de delitos y el traslado de objetos o sustancias ilícitas.
A través de un comunicado, la corporación informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
“Para inhibir la comisión de los delitos y garantizar la seguridad de los usuarios, llevan a cabo revisiones en los puestos de inspección de personas y realizan rastreos preventivos al equipaje, a fin de evitar el traslado de objetos o sustancias ilícitas”, precisó Guardia Nacional.
Detalló que mantienen presencia en las salas de última espera y zonas de abordaje, además de efectuar controles de seguridad en los accesos del Aeropuerto.
Además, como parte de las acciones de proximidad, ponen a disposición de los usuarios el número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles delitos.