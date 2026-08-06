Refuerzan seguridad en Michoacán tras freno de EU a aguacate

“Se va a reforzar la seguridad en otra zona de Michoacán, que recuerden que Uruapan y esta zona enviamos muchísima, bueno, el General Secretario envió tanto Guardia Nacional como elementos del Ejército, ha habido varias detenciones, también muy importantes” , comentó Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se desplegarán más elementos de la Guardia Nacional en otras zonas de Michoacán, luego que el Gobierno de Donald Trump canceló temporalmente las importaciones de aguacate desde esa entidad.

“Pero hay otra zona importante donde nos piden que también haya presencia de la Guardia, entonces vamos a enviar presencia y el diálogo con la Embajada de Estados Unidos y los Estados Unidos para poder recuperar lo más pronto posible la exportación de aguacate”.

Durante la mañanera, la Mandataria federal dijo que se solicitó a la Embajada estadounidense una reunión sobre el tema.

“A través de Roberto Velasco (Canciller), del Secretario Omar y de la Secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección para que se pueda retornar a este trabajo o en último de los casos sustituirlo con inspectores de Senasica, que también es una probabilidad”, afirmó.

Agregó que si es breve la suspensión, no tendrá repercusiones.

“Si es por tiempo breve, pues no va a tener afectaciones relevantes, y eso es lo que estamos buscando, que sea tiempo breve para poder recuperar la exportación y hay un muy buen plan de acción, entonces creemos que va a ser aceptado y que muy pronto se recupere toda la actividad”, dijo la Presidenta.

El Gobierno de Donald Trump canceló ayer temporalmente los envíos de aguacate del estado de Michoacán hacia su territorio por la inseguridad que padecen sus inspectores de sanidad fitosanitaria en esa zona.

El Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de actividades por la violencia de los últimos días provocada por la captura de líderes criminales que controlan la zona con el cobro de piso y la extorsión.

Los inspectores estadounidenses que inspeccionan y certifican la calidad del producto en tierras michoacanas para reducir los tiempos y trámites en las aduanas hoy no están operando.

La alerta se detonó luego de que el fin de semana fue detenido Ramón Ángel Álvarez, “El R1”, uno de los líderes de “Los Rs”, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con fuerte presencia en los Altos de Jalisco y Michoacán.