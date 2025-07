‘Regaña’ Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal por viaje a Europa: ‘El poder se ejerce con humildad’

“El poder se ejerce con humildad”, le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al diputado Ricardo Monreal, quien ha sido cuestionado por sus vacaciones en España.

Monreal viajó a Europa en los últimos días para pasar un periodo vacacional con su esposa y se filtraron fotografías del viaje, lo que desató críticas. En su conferencia de prensa matutina, la Presidenta fue cuestionada del caso y señaló que todos los que forman parte de la Cuarta Transformación representan a un movimiento y es el pueblo el que los evalúa.

TE PUEDE INTERESAR: Van cerca de 75 mil mexicanos repatriados de EU tras la llegada de Trump

“El poder se ejerce con humildad, primero, siempre, para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no, siempre”, expresó Sheinbaum.

“Claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más como lo explicó él con sus propios recursos”.

“Pero para todas y para todos nosotros representamos un movimiento y yo respeto mucho a Ricardo, a todos los respeto, y además ha tenido un papel muy importante al frente de la coordinación en la Cámara de Diputados”.

Ante fotografías que circularon, Monreal negó haberse hospedado en el lujoso hotel Rosewood Villa Magna, en Madrid, España, sino que solo acudió con su esposa a desayunar. Luego, en entrevista dijo que hay un buffet que es más barato que en el hotel Camino Real.

Por otro lado, negó haber viajado a España para ir a la fiesta de cumpleaños de Pedro Haces, su compañero de bancada en la Cámara de Diputados.

“Yo vine por un compromiso familiar, pero yo tengo amistad con él (Haces), lo estimo, y en el hotel ese que dicen, no hubo ningún festejo, eso se lo garantizo. No hubo ningún festejo a favor de él, y yo no me he hospedado ahí. Fui a desayunar ahí.

“Cuesta, le diré, el desayuno ahí cuesta 80 euros, le cuesta más en el Quinta Real o en el Camino Real que ahí. Andamos mi esposa y yo solos”, afirmó.

Monreal agregó que no le preocupa recibir un “regaño” de la Presidenta, pues se trata de un viaje familiar.

“No me preocupa. Le voy a decir una cosa: no me preocupa nada cuando tu conciencia está tranquila, cuando no usas recursos públicos, cuando lo que planeas es en razón de tu vida y tu familia, no me importa nada”, dijo.