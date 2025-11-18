Regidora de Palizada fue ejecutada a balazos; sicarios usaron motocicletas robadas, según primeras pesquisas

Noticias
/ 18 noviembre 2025
    Regidora de Palizada fue ejecutada a balazos; sicarios usaron motocicletas robadas, según primeras pesquisas
    El asesinato de Díaz Hernández ha generado conmoción en el municipio de Palizada y ha reavivado la preocupación por la violencia en la región. /FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía de Campeche confirmó que la regidora y excandidata de Morena, Karina Díaz Hernández, fue atacada por hombres armados; la gobernadora Layda Sansores condenó el crimen y prometió justicia

CDMX.- La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que las primeras investigaciones sobre el asesinato de Karina Díaz Hernández, regidora del municipio de Palizada y excandidata de Morena a la presidencia municipal, apuntan a que fue atacada por sicarios que viajaban en motocicletas robadas. La funcionaria fue baleada cuando circulaba en su vehículo y falleció en el Hospital General a consecuencia de las heridas.

De acuerdo con los avances de la carpeta de investigación, hombres armados interceptaron el automóvil de la regidora y le dispararon en múltiples ocasiones. Díaz Hernández también se desempeñaba como supervisora magisterial, por lo que las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con información que presuntamente poseía sobre el avance del crimen en la región.

TE PUEDE INTERESAR: ’No estaban perdidos, andaban de parranda’: funcionario de Tabasco minimiza desapariciones

La FGECAM señaló que ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables. Como parte del operativo inicial, agentes estatales y municipales desplegaron un dispositivo en la zona para localizar indicios y prevenir nuevos incidentes.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las motocicletas utilizadas en el ataque tenían reporte de robo, un método frecuentemente empleado por grupos delictivos para dificultar su rastreo. La dependencia estatal no ha descartado ninguna línea de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Nacional y DEA desarticulan ‘oficina’ del CJNG en España; detienen a 20

La gobernadora Layda Sansores San Román expresó su condena al crimen a través de su cuenta de X. “Lamento profundamente el fallecimiento de Karina. Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella... La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos”, escribió.

Sansores aseguró que las indagatorias se llevan a cabo “con seriedad y rigor” y prometió que se honrará la memoria de la regidora con verdad y justicia. Extendió además su solidaridad a la familia y amigos de la funcionaria asesinada.

Autoridades estatales reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad y avanzar en el esclarecimiento del crimen. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
Funcionarios públicos

Localizaciones


Campeche

Personajes


Layda Sansores

Organizaciones


SSP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’