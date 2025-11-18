Regidora de Palizada fue ejecutada a balazos; sicarios usaron motocicletas robadas, según primeras pesquisas

CDMX.- La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que las primeras investigaciones sobre el asesinato de Karina Díaz Hernández, regidora del municipio de Palizada y excandidata de Morena a la presidencia municipal, apuntan a que fue atacada por sicarios que viajaban en motocicletas robadas. La funcionaria fue baleada cuando circulaba en su vehículo y falleció en el Hospital General a consecuencia de las heridas.

De acuerdo con los avances de la carpeta de investigación, hombres armados interceptaron el automóvil de la regidora y le dispararon en múltiples ocasiones. Díaz Hernández también se desempeñaba como supervisora magisterial, por lo que las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con información que presuntamente poseía sobre el avance del crimen en la región.

La FGECAM señaló que ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables. Como parte del operativo inicial, agentes estatales y municipales desplegaron un dispositivo en la zona para localizar indicios y prevenir nuevos incidentes.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las motocicletas utilizadas en el ataque tenían reporte de robo, un método frecuentemente empleado por grupos delictivos para dificultar su rastreo. La dependencia estatal no ha descartado ninguna línea de investigación.

La gobernadora Layda Sansores San Román expresó su condena al crimen a través de su cuenta de X. “Lamento profundamente el fallecimiento de Karina. Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella... La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos”, escribió.

Sansores aseguró que las indagatorias se llevan a cabo “con seriedad y rigor” y prometió que se honrará la memoria de la regidora con verdad y justicia. Extendió además su solidaridad a la familia y amigos de la funcionaria asesinada.

Autoridades estatales reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad y avanzar en el esclarecimiento del crimen. Con información de El Universal