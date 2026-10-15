Registra Nuevo León segundo septiembre más caluroso desde 1985

Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, durante septiembre las temperaturas máximas diarias tuvieron un promedio de 36 grados centígrados, mientras que la temperatura media fue de 28.7 grados.

El mes pasado no solo fue el segundo septiembre más seco en 42 años en Nuevo León , sino también el segundo con las temperaturas más altas en ese mismo periodo.

Estos registros son los segundos más altos para ese mes desde 1985, que es el periodo que abarca la información oficial disponible en línea.

Solo en 2023 se registró más calor, con una temperatura máxima promedio de 37.2 grados y una media de 29.2.

El pasado 25 de septiembre, REFORMA publicó que el mes se perfilaba para ser uno de los más secos en 42 años, lo que se confirmó con los datos oficiales: el promedio acumulado de lluvias fue de 32.1 milímetros, el segundo peor registro desde 1985.

Este registro solo es superado por el de septiembre de 2023, cuando las precipitaciones fueron de apenas 31.9 milímetros.

Los 36 grados que arrojó septiembre como temperatura máxima promedio quedaron incluso por encima de los 35.5 grados de julio de este mismo año, cuando inicia la canícula.

En agosto, las temperaturas máximas tuvieron un promedio de 36.7 grados.

Durante los últimos años, la tendencia en Nuevo León ha sido de un aumento gradual de la temperatura.