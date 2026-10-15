TEPJF confirma desechamiento de queja de Morena contra MC y Álvarez Máynez por actos anticipados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    TEPJF confirma desechamiento de queja de Morena contra MC y Álvarez Máynez por actos anticipados
    El TEPJF confirmó el desechamiento de la denuncia de Morena contra Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez por presuntos actos anticipados de campaña. TEPJF

La queja señalaba presuntos actos anticipados rumbo a las elecciones de 2027 en Michoacán; el Tribunal consideró que no había indicios suficientes

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, el desechamiento de la denuncia presentada por Morena contra Movimiento Ciudadano (MC) y su coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como por una posible vulneración al principio de equidad en la contienda electoral.

Al resolver el expediente SUP-REP-71/2026, el Pleno respaldó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó que los elementos denunciados no aportaban indicios suficientes para continuar con el procedimiento especial sancionador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-morena-por-anular-elecciones-por-cobertura-informativa-indebida-OE24137393

La resolución fue aprobada a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien sostuvo que la autoridad electoral realizó un análisis preliminar de los hechos y las pruebas disponibles, sin emitir una determinación definitiva sobre la legalidad de las conductas señaladas.

¿POR QUÉ MORENA DENUNCIÓ A MOVIMIENTO CIUDADANO Y A ÁLVAREZ MÁYNEZ?

La queja de Morena se originó por dos publicaciones difundidas en las redes sociales de Jorge Álvarez Máynez y por el promocional televisivo “MICHOACÁN CUENTA CON MOVIMIENTO CIUDADANO”, transmitido en los tiempos oficiales del partido.

Morena argumentó que los materiales formaban parte de una presunta estrategia progresiva de asociación y posicionamiento electoral anticipado de Movimiento Ciudadano en Michoacán, con miras al proceso electoral de 2027.

Según el partido denunciante, las publicaciones y el promocional buscaban construir una narrativa pública de respaldo y cercanía entre MC y el denominado “Movimiento del Sombrero”, relacionado con Carlos Manzo.

A partir de estos señalamientos, Morena solicitó medidas cautelares para retirar las publicaciones de redes sociales y suspender la difusión del promocional televisivo.

INE DESECHÓ LA QUEJA POR FALTA DE INDICIOS DE ACTOS ANTICIPADOS

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral realizó diligencias preliminares, certificó los materiales denunciados y solicitó información relacionada con el promocional televisivo antes de resolver sobre la admisión de la queja.

Tras revisar los elementos disponibles, la UTCE determinó desechar la denuncia al considerar que las expresiones cuestionadas no contenían llamados explícitos o implícitos al voto, no promovían una candidatura concreta ni presentaban una plataforma electoral.

La autoridad también estimó que los mensajes podían entenderse, en su contexto, como manifestaciones de solidaridad y posicionamientos políticos relacionados con Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero.

Como consecuencia del desechamiento, la unidad determinó que no había lugar a emitir un pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas por Morena.

TEPJF DESCARTA FALTA DE EXHAUSTIVIDAD EN EL ANÁLISIS DEL INE

Morena impugnó el acuerdo de la UTCE y solicitó al Tribunal Electoral revocarlo, ordenar la continuación del procedimiento y resolver sobre las medidas cautelares.

Entre sus argumentos, sostuvo que la autoridad electoral no había analizado de manera integral los hechos denunciados, pues estudió por separado las publicaciones y el promocional sin considerar que, en conjunto, podrían constituir una estrategia de posicionamiento electoral anticipado.

Sin embargo, la Sala Superior consideró infundado ese planteamiento. A partir del análisis conjunto de los materiales, concluyó que las expresiones podían interpretarse como muestras de solidaridad y opiniones emitidas dentro del debate político, sin indicios suficientes de una estrategia de posicionamiento electoral anticipado.

El Pleno también rechazó el argumento de Morena sobre una supuesta aplicación indebida del estándar indiciario necesario para admitir un procedimiento especial sancionador.

De acuerdo con la resolución, los razonamientos de la UTCE correspondieron a una valoración preliminar de los hechos y las pruebas, sin implicar un análisis definitivo sobre la responsabilidad de los denunciados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/impide-mayoria-en-el-ine-fiscalizar-actos-anticipados-de-morena-denuncian-que-omision-provoco-dano-a-la-equidad-GF24034332

SALA SUPERIOR CONFIRMA EL ACUERDO DE LA UTCE

Al desestimar los agravios presentados por Morena, la Sala Superior confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Con esta decisión, se mantiene el desechamiento de la queja contra Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez por los presuntos actos anticipados de precampaña y campaña relacionados con publicaciones en redes sociales y un promocional televisivo sobre Michoacán. La resolución corresponde al expediente SUP-REP-71/2026 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas Electorales
Partidos políticos

Localizaciones


México

Organizaciones


INE
Morena
Movimiento Ciudadano

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
true

El Rodeo Saltillo: patrimonio cultural de la identidad coahuitexana
Inaugura Manolo Jiménez Expo Coahuila y Rodeo Saltillo 2026

Inaugura Manolo Jiménez Expo Coahuila y Rodeo Saltillo 2026
Pimentel González aseguró que las acciones preventivas ya se implementaban antes del incidente.

Reforzarán operativos de seguridad escolar en Coahuila tras agresión en secundaria de Torreón
El funcionario acusó a CIESA de difundir información falsa sobre el supuesto depósito de garantía para adquirir AHMSA.

‘No pudo cumplir’: Secretario de Gobierno cuestiona a CIESA tras incumplir con AHMSA
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
Garrett Mitchell amplió la ventaja de los Brewers con otro cuadrangular en el séptimo episodio, que colocó la pizarra 4-2 ante los Dodgers.

Brewers vencen a Dodgers y quedan a un triunfo de la Serie Mundial 2026
true

AHMSA: Se ha decidido ya su futuro inmediato
true

Medicinas: El algoritmo de Sheinbaum