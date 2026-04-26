Regresa Magistrado y le pagan ¡13 mdp!

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México
/ 26 abril 2026
    Regresa Magistrado y le pagan ¡13 mdp!
    El magistrado está adscrito actualmente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan. Reforma

El Magistrado está adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) tuvo que pagar alrededor de 13 millones de pesos a un magistrado que logró su reinstalación, y que era director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF) en 2018, cuando se filtraron y vendieron las preguntas de un concurso para designar jueces.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, resolvió que fue ilegal la mayor parte de la investigación contra el magistrado Salvador Mondragón Reyes. El pasado 18 de noviembre, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), al ejecutar el fallo de la Corte, resolvió que solo había elementos para sancionar a Mondragón con amonestación y suspensión de 30 días, por haberse reunido fuera de las oficinas del IJF con una participante en el concurso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alarmas-por-bloqueo-sin-juez-uif-podra-congelar-cuentas-y-el-dano-llega-antes-que-la-revision-LG20042108

Dicha suspensión ya estaba compurgada, pues el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había destituido e inhabilitado a Mondragón por 10 años en agosto de 2020, sanción que reiteró en enero de 2022, con base en comunicaciones privadas que, según la Corte, fueron obtenidas ilegalmente.

Sin embargo, la Corte determinó que la mayor parte de la evidencia fue obtenida por el CJF con base en comunicaciones privadas que fueron recabadas ilegalmente, ya que los jueces solo pueden autorizar intervenciones en casos penales, no en investigaciones administrativas.

Dese vista al OAJ para que reincorpore a Salvador Mondragón en el cargo de Magistrado de Circuito, lo adscriba, y realice el pago de las remuneraciones conducentes desde el 1 de septiembre de 2020 hasta la fecha de su reincorporación’, ordenó el TDJ, aclarando que se le debían descontar los treinta días de la suspensión.

Entre 2020 y 2025, los magistrados de circuito percibieron aproximadamente 2.6 millones de pesos netos anuales, monto que este año ya fue reducido para no superar los 2 millones que gana la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se desconoce la fecha exacta en la que Mondragón reasumió su cargo, pero el pasado 25 de febrero, presentó un escrito a la Corte para manifestar que estaba satisfecho con el cumplimiento que el TDJ y el OAJ le dieron a su sentencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llega-a-sentencia-solo-7-de-juicios-MB20126183

El Magistrado está adscrito actualmente al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan. En octubre de 2018, luego de siete meses de investigación sobre la filtración del examen, la Judicatura decidió iniciar el procedimiento de responsabilidad contra Mondragón, pero no lo suspendió provisionalmente de sus funciones como magistrado.

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