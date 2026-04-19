Llega a sentencia sólo 7% de juicios

La Fiscalía General de la República (FGR) casi no le gana juicios a los acusados de ser presuntos delincuentes. En 2025, sólo 7.14 por ciento de las carpetas de investigación en trámite de la FGR llegaron a una sentencia y el 94.6 por ciento de los fallos condenatorios se dictaron porque los procesados se declararon culpables y no porque sus fiscales ganaran los juicios. El hecho de que sólo en 5.4 por ciento de los juicios lograra demostrar la plena responsabilidad de los acusados, es considerado por la FGR como un “desequilibrio estructural”.

De acuerdo con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la FGR, presentado ante el Senado, en 2025 se tramitaron 136 mil 256 indagatorias por delitos federales. Del total, 22 mil 54 carpetas de investigación, es decir sólo el 16.8 por ciento, fueron judicializadas o presentadas ante Jueces de control, para pedir órdenes de aprehensión, presentación o citatorios para audiencias iniciales, para vincular a proceso a los imputados. “Se vincularon a proceso a 18 mil 774 personas y se sentenciaron a 13 mil 44; del total de carpetas de investigación en trámite 7.14 por ciento llegaron a sentencia”, detalla el documento. El porcentaje de las indagatorias que llegaron a sentencia equivalen a 9 mil 728 expedientes, pero la FGR no precisa cuántas de esas sentencias fueron condenatorias o absolutorias.

Lo que sí reconoce en el diagnóstico del plan, es que en las sentencias condenatorias existe un desequilibrio importante porque, independientemente de que no se conozca el número, casi la totalidad de ellas fueron dictadas por Jueces en procedimientos abreviados. Es decir, en una forma de terminación anticipada del proceso en el que la persona imputada se declara culpable a cambio de la pena mínima y de un descuento adicional a ese castigo, una salida prevista por ley que evita a las partes llegar al juicio. “La desagregación por vía de terminación expone un desequilibrio estructural: El 94.6 por ciento de las sentencias condenatorias se obtuvo mediante procedimiento abreviado, mecanismo que agiliza la resolución de casos y garantiza condenas efectivas. “El Plan fortalecerá el uso complementario del juicio oral para casos de mayor complejidad”, señala la FGR.

Si bien en 2025, la dependencia le dio trámite a 136 mil 256 carpetas de investigación, las de nuevo registro fueron 84 mil 177 y las otras ya venían de años anteriores. La última cifra, dice el informe, representa un incremento interanual de 7.03 por ciento respecto de 2024, lo cual afirma que “es un reflejo de una mayor cobertura territorial y capacidad de registro de la institución en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”. “De este total, 15.60 por ciento corresponden a carpetas con detenido y 84.40 por ciento a carpetas sin detenido. “Este último segmento concentra la mayor proporción de la carga institucional y ha incrementado su participación relativa de manera sostenida en el periodo 2021-2025”, refiere.

CONCENTRAN FISCALÍAS De las 84 mil 177 carpetas de investigación que abrió la FGR en 2025, el 90.36 por ciento --unos 76 mil 62 expedientes-- se concentraron en las 32 Delegaciones Estatales, llamadas Fiscalías Federales en los estados. Y de la totalidad de las indagatorias, todas adscritas a la Fiscalía Especializada de Control Regional, el 33.73 por ciento se concentra en la CDMX, Edomex, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. “El análisis de la tipología delictiva revela una concentración significativa en delitos en materia de armas y explosivos, la principal categoría de incidencia federal, con 21.37 por ciento, empatados con delitos contra el patrimonio (21.01 por ciento)”, indica en su Plan Estratégico. “Y los delitos en materia de hidrocarburos (11.25 por ciento) y contra la salud vinculados con narcóticos (7.91 por ciento)”.

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