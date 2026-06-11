Renuncia director del SAT de Quintana Roo tras viaje a Nueva York

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    Renuncia director del SAT de Quintana Roo tras viaje a Nueva York
    El ahora exfuncionario señaló que su decisión responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración estatal. Cortesía

La dimisión fue dada a conocer este jueves, minutos antes de iniciada la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026

CANCÚN, QR..- Luego de las críticas por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, el director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Héctor Contreras Mercader, renunció a su cargo.

La dimisión fue dada a conocer este jueves, minutos antes de iniciada la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, transmitida en seis sedes públicas de Quintana Roo, incluida Cancún.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-turismo-internacional-en-mexico-crece-un-81-en-abril-de-2026-LB21319453

El ahora exfuncionario señaló que su decisión responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración estatal.

“En congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo”, indicó.

ACTIVIDAD A TÍTULO PERSONAL

En su posicionamiento, el exdirector del SATQ sostuvo que su asistencia al evento deportivo correspondió a una actividad realizada a título personal y fuera de sus funciones públicas.

Contreras Mercader habría declarado que solicitó permiso para ausentarse dos días sin goce de sueldo y que había costeado los gastos del viaje y la compra de boletos para el partido, con recursos propios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-maestros-ganan-casi-20-mil-pesos-y-continuan-las-negociaciones-con-la-cnte-LB21319367

Luego de las críticas por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, el director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Héctor Contreras Mercader, renunció a su cargo.

La dimisión fue dada a conocer este jueves, minutos antes de iniciada la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, transmitida en seis sedes públicas de Quintana Roo, incluida Cancún.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El ahora exfuncionario señaló que su decisión responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la administración estatal.

“En congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo”, indicó.

En su posicionamiento, el exdirector del SATQ sostuvo que su asistencia al evento deportivo correspondió a una actividad realizada a título personal y fuera de sus funciones públicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adopta-oit-convenio-para-trabajadores-de-plataforma-GB21319791

Contreras Mercader habría declarado que solicitó permiso para ausentarse dos días sin goce de sueldo y que había costeado los gastos del viaje y la compra de boletos para el partido, con recursos propios.

“Mi asistencia a un partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York, fue en el ámbito estrictamente personal”, señaló.

GOBIERNO DE QR NO SE HA PRONUNCIADO

El exfuncionario dijo que optó por separarse del cargo para evitar que la controversia continúe generando señalamientos que puedan afectar el trabajo de la administración estatal.Ocurre que el asunto escaló, ya que la ciudadanía puso en duda que su nivel de ingresos —64 mil pesos en promedio— alcanzara para costear un boleto cuyo costo supera los 400 mil pesos.

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“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”, expresó.

El gobierno de Quintana Roo no ha precisado quién despachará en tanto se nombra a quien sustituya a Contreras Mercader como titular del SATQ.

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