Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral

México
/ 15 noviembre 2025
    Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
    También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año. FOTO: REFORMA

La ex Jueza de Distrito en Chiapas usaba su oficina y su tiempo laboral para grabar videos con consejos que difundía en su cuenta de Instagram

La directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lizeth Karina Villeda García, renunció al cargo, luego de ser exhibida de que usaba su tiempo laboral y su oficina para grabar videos para impulsar su aspiración de ser “coaching en liderazgo consciente”.

En una carta dirigida al Ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, con fecha de recibido 13 de noviembre, la funcionaria presentó su renuncia.

”Mediante el presente escrito y por asÌ convenir a mis intereses, a efecto de no afectar la imagen institucional de la SCJN, le presento mi formal renuncia con fecha de conclusión del encargo al 15 de noviembre de 2025. Agradezco a usted la confianza depositada en la suscrita”, indicó.

La semana pasada, en su columna Peniley Ramírez documentó con el título “Influencer en la Corte”, que la ex Jueza de Distrito en Chiapas usaba su oficina y su tiempo laboral para grabar videos con consejos que difundía en su cuenta de Instagram.

También reportó que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

En octubre, el titular de la Unidad de Administración de la SCJN, Roberto Moreno renunció también al cargo, según dijo, para enfrentar una acusación sobre presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en su gestión anterior como secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Ambos funcionarios habían sido nombrados, luego de la integración de la nueva Corte, con Ministros, elegidos por voto popular.

Temas


Renuncia
Influencers

Organizaciones


SCJN

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

