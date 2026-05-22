Renuncia Mollinedo como delegado de Bienestar en Yucatán; va por la gubernatura de Quintana Roo

CDMX.-A un mes de que Morena arranque su proceso interno para definir a sus candidatos a la gubernatura, Rafael Marín Mollinedo renunció como delegado del Bienestar en Yucatán para dedicarse a recorrer Quintana Roo, entidad a la que aspira gobernar. En un video, el ex titular de Aduanas afirma que se dedicará a visitar las comunidades quintanarroenses.

“Hoy recorro cada municipio, cada colonia, cada comunidad. Porque le debo todo a esta tierra y vengo a devolvérselo. Llegué a esta isla de mochilero, sin dinero, sin influencias. Todo lo que soy lo construí con trabajo y como honestidad. Es el lugar que le da sentido a mi vida. Aquí sudé, aquí luché, soy Rafael Marín. Nunca he robado un peso al pueblo. He dado resultados siempre”, se escucha en su promocional. En éste aparecen entrevistas con ciudadanos en las que hablan maravillas del ex funcionario, por ello, arengan, lo quieren en Quintana Roo.

PRESUME VÍNCULO CON AMLO En sus redes sociales, Marín postea fotografías con Andrés Manuel López Obrador, con quien presume arrancó su carrera política. En los próximos días, Morena lanzará su convocatoria para la elección de “coordinadores de los comités seccionales de la 4T” en las 17 entidades donde se renovará gubernatura en junio de 2027.

Investidos es esa figura, recorrerán sus entidades para posicionarse, argumentando trabajo político, y cuando la ley lo permita serán nombrados oficialmente candidatos. El 7 de marzo, el Consejo Nacional de Morena determinó que el 22 de junio arrancaba ese proceso interno. Sin embargo, la nueva dirigencia no ha definido si ese día comenzará el registro de aspirantes. Marín tendrá que enfrentarse a otros contendientes en la entidad, incluidos algunos perfiles respaldados por la gobernadora Mara Lezama.

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