Reporta IMSS 23.5 millones de personas afiliadas

México
/ 6 agosto 2025
    Reporta IMSS 23.5 millones de personas afiliadas
    Este incremento en las cifras también corresponde al registro de trabajadores de plataformas digitales | Foto: Cuartoscuo Vanguardia

En el último mes tuvo un crecimiento inusual de 5.7 por ciento más

CDMX.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que con corte al 31 de julio, se tienen reistrados 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al instituto.

La cifra es un millón 266 mil 25 más que el mes anterior, es decir 5.7 por ciento más que en el periodo inmediato anterior, informó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Sheinbaum que programas sociales sean ‘dádivas’

“Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de un millón 266 mil 25 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7 por ciento”, indicó el funcionario federal.

Zoé Robledo, explicó que en un comparativo anual este incremento es de 6.1 por ciento y considera que es un crecimiento “histórico” el que se impulsó durante el séptimo mes del año.

El director del IMSS señala que este aumento en las cifras también responde al aseguramiento de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales que inició el 1 de julio.

“(...) también creo que es importante señalar que esta modalidad de empleo que ha crecido a lo largo de todo el mundo, en México se asumió de una manera diferente, como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social”, mencionó.

Temas


IMSS
Zoé Robledo

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum reafirmó que México está en contra de la pena de muerte, aunque reconoció que la decisión de no aplicarla a capos como “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y “El Viceroy” es competencia exclusiva de Estados Unidos.

‘Es una decisión de EU’... Sheinbaum sobre renuncia a la pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Viceroy’ y Caro Quintero
El Gobierno de México informó sobre el programa para que las personas trabajadoras por apps cuenten con seguridad social, a través de la STPS, que se han registrado un millón 291 mil 365 de puestos ante IMSS.

Suman un millón 291 mil trabajadores de plataformas asegurados en el IMSS
La SEP presentó la guía de útiles básicos para cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con insumos funcionales y de bajo impacto económico para las familias

SEP: lista de útiles escolares para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria para el ciclo 2025-2026
El Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, ejerce una “influencia significativa” en la frontera entre Estados Unidos y México

EU sanciona a líderes del Cártel del Noreste y a narcorapero “El Makabelico” por narcoterrorismo y lavado de dinero
Fuerzas federales liberaron a una víctima de secuestro en Culiacán y capturaron a cinco presuntos miembros de “Los Mayos”, en una operación vinculada a disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa

Liberan a miembro de ‘Los Chapitos’ secuestrado y detienen a cinco integrantes de grupo vinculado a ‘Los Mayos’
La Secretaría del Bienestar arrancó el registro al programa Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años; el trámite se realiza en módulos físicos conforme a un calendario alfabético.

Pensión Mujeres bienestar: ¿Qué apellidos deben de registrarse del 6 al 9 de agosto y cuáles son los requisitos?

EA Sports reveló el top 10 de quarterbacks mejor calificados en Madden NFL 26, encabezado por Josh Allen y Lamar Jackson con una puntuación perfecta de 99.

Lamar Jackson y Josh Allen encabezan el top 10 de quarterbacks en Madden NFL 26
La autenticidad de La Casa de los Famosos México 2025 está en duda tras una supuesta falla técnica revelada por Javier Ceriani. ¿El reality está grabado? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿La Casa de los Famosos México es grabada?... Revelan presunto engaño en la señal en vivo 24/7