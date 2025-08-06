Reporta IMSS 23.5 millones de personas afiliadas

CDMX.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que con corte al 31 de julio, se tienen reistrados 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al instituto.

La cifra es un millón 266 mil 25 más que el mes anterior, es decir 5.7 por ciento más que en el periodo inmediato anterior, informó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de un millón 266 mil 25 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7 por ciento”, indicó el funcionario federal.

Zoé Robledo, explicó que en un comparativo anual este incremento es de 6.1 por ciento y considera que es un crecimiento “histórico” el que se impulsó durante el séptimo mes del año.