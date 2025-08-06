Rechaza Sheinbaum que programas sociales sean ‘dádivas’

México
/ 6 agosto 2025
    Rechaza Sheinbaum que programas sociales sean ‘dádivas’
    La mandataria federal afirmó que los programas ya están contemplados en la Constitución como un derecho | Foto: Cuartoscuro

Acusa a gobiernos anteriores de utilizar estos esquemas de control clientelar

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los programas sociales del gobierno sean “dádivas” como afirma el bloque de oposición.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional la mandataria acusó que en el periodo neoliberal eran estos programas “esquemas de control clientelar”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una decisión de EU’... Sheinbaum sobre renuncia a la pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Viceroy’ y Caro Quintero

Sheinbaum Pardo puntualizó que los proyectos que impulsan desde el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar, la mayoría son universales y sin intermediarios.

“No es como antes, que eran esquemas de control clientelar”, declaró la mandataria y recordó que los programas sociales ya están en la Constitución.

“Durante todo el periodo neoliberal trataron de quitarse los derechos (...) Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los derechos asociados a lo que llamamos los programas de Bienestar son para toda la población y se ha demostrado que eso disminuye pobreza y desigualdades, acompañado de los incrementos salariales”, afirmó la presidenta.

“Entonces funciona la cuarta transformación. ¿Que son dádivas? Pues eso es lo que piensa la derecha, el conservadurismo, porque ellos en todo el periodo neoliberal que gobernaron”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum dará su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional el 1 de septiembre

La titular del Ejecutivo federal señaló que los gobiernos anteriores lo que buscaron era disminuir los derechos del pueblo y convertirlos en mercancías.

“(Convertirlos) en privilegios y de paso en negocios privados, porque se llevaron un buen porcentaje por ejemplo de las viviendas al Infonavit”, mencionó la presidenta Sheinbaum.

“El objetivo de la 4T es el bienestar del pueblo de México”, añadió la mandataria federal en su conferencia matutina.

Temas


Bienestar
Claudia Sheinbaum

