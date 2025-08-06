Rechaza Sheinbaum que programas sociales sean ‘dádivas’

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los programas sociales del gobierno sean “dádivas” como afirma el bloque de oposición.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional la mandataria acusó que en el periodo neoliberal eran estos programas “esquemas de control clientelar”.

Sheinbaum Pardo puntualizó que los proyectos que impulsan desde el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar, la mayoría son universales y sin intermediarios.

“No es como antes, que eran esquemas de control clientelar”, declaró la mandataria y recordó que los programas sociales ya están en la Constitución.