Reporta INE 8 nuevos partidos estatales; ligan a Iglesia La Luz del Mundo y la 4T

Estos ocho partidos estatales se suman a las 65 organizaciones sin registro nacional que ya existían en las 32 entidades federativas. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional Electoral (INE), 89 organizaciones buscaron constituirse como partido en 10 entidades durante el año pasado.

Identificados con iglesias, con el magisterio o con políticos nacionales y funcionarios locales, institutos electorales de cinco entidades dieron luz verde a ocho nuevos partidos políticos locales que participarán en los comicios de 2027, cuando se elegirán congresos estatales y alcaldías.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) otorgó el registro a Podemos, impulsado por la organización Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, la cual está conformada por experredistas como Cristian Campuzano Martínez. En las próximas semanas, la agrupación deberá modificar sus documentos básicos para subsanar deficiencias; de lo contrario, se le cancelará el registro. El organismo electoral aprobó un presupuesto de 10 millones de pesos para su operación durante los próximos seis meses.

En Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la creación de tres partidos. Entre ellos se encuentra Fuerza Chiapaneca 4T, creada por exmorenistas. Otro es Conciencia Humana, integrado por miembros del magisterio; de hecho, el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán, figura entre los líderes que lo impulsaron, junto con Manuel de Jesús Vázquez Guzmán, del Colegio de Bachilleres de Chiapas. También se avaló el registro de Movimiento de Esperanza de Chiapas, cuyo líder es el político local José Alejandro Garza Cruz. Con estas incorporaciones, dicha entidad contará con 11 partidos para la elección de 2027, en la que se renovarán las alcaldías y el Congreso local.

En Jalisco se le entregó el registro al Partido Humanista, el cual está ligado a la iglesia La Luz del Mundo y fue promovido por la organización Construsuai; su representante legal es Vasti Arana Cruz. Grupo REFORMA publicó que ella milita en dicha congregación religiosa —con sede mundial en Guadalajara— cuyo líder espiritual, Naasón Joaquín García, se encuentra preso desde 2019 en Estados Unidos por los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.

En Veracruz, el pasado 29 de mayo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio luz verde al Partido Veracruzano Antipopulista, impulsado por el expriista Héctor Yunes Landa. Asimismo, se otorgó el registro a Bienestar y Justicia Social, promovido por Antonio Luna Andrade, del extinto Partido Cardenista. Cabe señalar que en Jalisco, Veracruz y Chiapas, las nuevas fuerzas políticas dispondrán de alrededor de 5 millones de pesos cada una para su operación en lo que resta del año.