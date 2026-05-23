Reporta Pemex fuga en gasoducto, ahora en el Estado de México

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    Reporta Pemex fuga en gasoducto, ahora en el Estado de México
    Pemex afirmó que “no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas” y que no hay afectación en el suministro de gas LP en la zona por esta fuga. Cuartoscuro

La petrolera reportó que personal especializado y servicios de emergencia atienden la fuga en el ducto Cactus–Guadalajara

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó de una nueva fuga de combustible, ahora en un ducto de gas LP, ubicado en el Estado de México, la cual ya es atendida por su personal y que de acuerdo con empresa no representa riesgo para la población.

En un comunicado, la petrolera mexicana reportó que personal especializado y servicios de emergencia atienden, de manera coordinada con autoridades locales y federales, la fuga en el ducto Cactus–Guadalajara, en el municipio de Polotitlán.

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El incidente fue reportado por la empresa productiva del Estado el viernes por la tarde y este sábado indicó que avanzan los trabajos de atención de la fuga.

Pemex afirmó que “no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas” y que no hay afectación en el suministro de gas LP en la zona por esta fuga.

FUGA FUE OCASIONADA POR TRABAJOS FERROVIARIOS

En ese sentido aseguró que cuenta con inventarios suficientes en las terminales de Abasolo, Guanajuato, y Zapotlanejo, Jalisco, para el abasto del hidrocarburo.

El viernes, informó que la fuga en el ducto fue ocasionada por trabajos ferroviarios a la altura del tramo Santa Ana–Palmillas, en el citado municipio mexiquense.

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Refirió que como parte de los protocolos de seguridad se activó el plan de respuesta a emergencias, se realizó el paro seguro del ducto y la quema controlada del producto para evitar riesgos.

Por esta fuga de gas LP no hubo personas intoxicadas o lesionadas y tampoco fue necesaria la evacuación de habitantes de la zona.

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