Noticias para el fin de semana: Trabajadora de Pemex gana 625 mil pesos en inversiones; se aproxima el ‘Niño Godzilla’ y calendario escolar de la SEP

MÉXICO

→ Trabajadora de Pemex y anfitriona de fiesta millonaria de xv años, gana 625 mil pesos en inversiones : En total, sus ingresos el año pasado fueron de un millón 227 mil 671 pesos, frente a los 581 mil 26 pesos que reportó en 2024.

→ Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... clima extremo azotará a estos estados con lluvias torrenciales, sequía, y calor : Un posible evento intenso de El Niño en 2026 podría generar sequías, calor extremo, lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones de México.

→ Calendario escolar de la SEP: cuándo se entregan las calificaciones del tercer trimestre del 2026 : Las boletas del tercer trimestre, que ocurre en la recta final del ciclo escolar, se entregará un par de días antes de concluir clases.

INTERNACIONAL

→ Presiona China a manufactura de México y EU; anticipan que se agudice caída de empleos : Según cifras del INEGI, entre 2024 y 2025 ya se registró una caída de 0.67% en el sector y se podría acentuar más.

→ Tras acusación de Estados Unidos, ¿qué podría pasar con Raúl Castro? : Desde que fue acusado por fiscales federales de EU de asesinato y conspiración, muchos se preguntan si el líder revolucionario podría correr la misma suerte que Maduro.

→ La gonorrea y la sífilis se disparan en Europa y España es el foco de contagio :Los casos de gonorrea en toda Europa aumentaron un asombroso 303% desde 2015, alcanzando las 106.331 infecciones dolorosas, mientras que los casos de sífilis se duplicaron con creces.

COAHUILA

→ Piden abogados frenar traslado de juzgados civiles y familiares a Ciudad Judicial : Abogados litigantes entregaron un pliego petitorio donde señalan rezagos, fallas en expedientes virtuales y problemas operativos en los órganos que ya fueron reubicados.

→ Desalojan Galerías Saltillo por una prueba interna : Una intensa movilización y el desalojo completo de las instalaciones de la plaza comercial Galerías Saltillo sorprendió a clientes y trabajadores.

→ Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila : Después de ocho años regresa a México la producción del Chevrolet Aveo y tendrán su manufactura sede en Ramos Arizpe.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez : El 20 de mayo, de última hora, se reportó la detención del boxeador mexicano, Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del boxeador Julio César Chávez.

→ ¿La vas a ver? La secuela de ‘La Pasión de Cristo’ de Mel Gibson llegará en dos partes en 2027 y 2028 : Jaakko Ohtonen interpretará a ‘Jesús’ luego de que Mel Gibson decidiera reemplazar a Jim Caviezel para evitar el uso excesivo de efectos de rejuvenecimiento digital.

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Mentiras el Musical, Festival del Orgullo, batalla de freestyle, Cabrito Fest y Duelo + La Casetera : Mayo ha estado lleno de actividad y este fin de semana no es la excepción, así que si aún no sabes qué hacer en Saltillo estos días, aquí, como cada jueves, te tenemos las recomendaciones de eventos imperdibles.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

→ ¿Knorr o RikoPollo?... Cuál es peor para tu salud según Profeco : Un estudio de Profeco comparó caldos de pollo de distintas marcas y concluyó que Knorr Suiza contiene más grasa y sal que RikoPollo.