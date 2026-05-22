Suman cuatro fallecidos tras explosión en fiestas patronales de Amatitán, Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- Son cuatro las víctimas de la explosión ocurrida durante las fiestas patronales de Amatitán ocurrida el 14 de mayo.

Aidet Gricelda Macías Villalobos falleció ayer a pesar de las atenciones médicas. Su hijo y su esposo continúan hospitalizados.

Antes que ella murió Arturo Sánchez Sánchez y las primeras víctimas fueron Teresa Ríos Rivera, quien atendía el puesto donde ocurrió la explosión después de que cayó pirotecnia; así como Olga Lomelí de la O.