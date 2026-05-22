Suman cuatro fallecidos tras explosión en fiestas patronales de Amatitán, Jalisco

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    Suman cuatro fallecidos tras explosión en fiestas patronales de Amatitán, Jalisco
    La Secretaría de Salud de Jalisco informó que seis personas ya fueron dadas de alta, pero tres continúan hospitalizados. Cortesía
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Se reportó el fallecimiento de Aidet Gricelda Macías Villalobos; su hijo y esposo continúan hospitalizados

GUADALAJARA, JAL.- Son cuatro las víctimas de la explosión ocurrida durante las fiestas patronales de Amatitán ocurrida el 14 de mayo.

Aidet Gricelda Macías Villalobos falleció ayer a pesar de las atenciones médicas. Su hijo y su esposo continúan hospitalizados.

Antes que ella murió Arturo Sánchez Sánchez y las primeras víctimas fueron Teresa Ríos Rivera, quien atendía el puesto donde ocurrió la explosión después de que cayó pirotecnia; así como Olga Lomelí de la O.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-y-union-europea-firman-acuerdo-global-modernizado-BN20879091

La Secretaría de Salud de Jalisco informó que seis personas ya fueron dadas de alta, pero tres continúan hospitalizados.

Uno de ellos se encuentra grave y hay dos cuya salud se considera estable.

PERITAJES AÚN NO SON PÚBLICOS

En el municipio, a través de la parroquia, se recabaron 450 mil 550 pesos para ayudar a las familias afectadas con gastos funerarios y de hospitalización.

Y se anunció la creación de un consejo de administración y vigilancia de la colecta de la parroquia para que el dinero sea distribuido de manera justa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-usa-al-narcotrafico-como-pretexto-para-intervenir-sheinbaum-PN20879327

El accidente ocurrió durante el novenario de El Señor de la Ascensión. Había un “torito” de pirotecnia, pero una chispa cayó en un tanque de gas que explotó. Los resultados de los peritajes no son públicos aún.

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