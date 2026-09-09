Reportan detonaciones y vehículo incendiado en distintos sectores de Culiacán

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    Reportan detonaciones y vehículo incendiado en distintos sectores de Culiacán
    Autoridades atendieron reportes de detonaciones, un auto incendiado y el robo de un vehículo en Culiacán. Captura de pantalla

La SSP de Sinaloa reportó detonaciones, un auto incendiado y el robo de un vehículo en Culiacán; autoridades desplegaron un operativo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre varios hechos de inseguridad registrados la noche de este martes 8 de septiembre de 2026 en distintos sectores de Culiacán, entre ellos reportes de detonaciones de arma de fuego, un automóvil incendiado y el robo de un vehículo.

A través de sus redes sociales, la dependencia estatal señaló que los primeros reportes comenzaron a registrarse alrededor de las 19:30 horas, por lo que solicitó a la población evitar las zonas donde ocurrieron los hechos y mantenerse alejada de los sitios en los que se registraran incidentes.

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REPORTAN DETONACIONES EN AVENIDA PATRIA Y MÉXICO 68

Uno de los reportes correspondió al cruce de avenida Patria y México 68, donde la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó sobre detonaciones de arma de fuego.

La dependencia no proporcionó información sobre personas lesionadas o fallecidas relacionada con este reporte en el comunicado difundido durante la noche.

INCENDIAN AUTOMÓVIL EN LA COLONIA CHAPULTEPEC

En la colonia Chapultepec se reportó el incendio de un automóvil.

La Secretaría de Seguridad Pública incluyó este incidente entre los hechos atendidos por las autoridades durante la noche, sin precisar en su reporte las circunstancias en las que ocurrió la quema del vehículo ni si hubo personas afectadas.

REPORTAN DISPAROS TRAS ROBO DE VEHÍCULO

Otro de los hechos se registró en el sector Gustavo Díaz Ordaz, donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego después del robo de un vehículo.

La dependencia estatal tampoco detalló en su comunicación si el automóvil fue localizado o si hubo personas detenidas por estos hechos.

AUTORIDADES DESPLIEGAN OPERATIVO EN CULIACÁN

Ante los diferentes reportes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional se encontraban desplegadas en distintos puntos para atender los llamados.

La dependencia pidió a la ciudadanía no acercarse a los lugares donde se registraran hechos de inseguridad y evitar las zonas señaladas mientras se desarrollaban las acciones de las autoridades.

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Asimismo, recomendó consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para obtener información sobre la situación y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.

Los reportes de este martes se registran en un contexto de diversos hechos de violencia documentados durante las últimas semanas en diferentes municipios de Sinaloa, entre ellos ataques armados, homicidios, enfrentamientos con fuerzas federales y hechos en los que se ha reportado el uso de explosivos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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