Asesinan en emboscada a Gilberto Dorantes, subdirector de Policía de La Unión, Guerrero

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México
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    Asesinan en emboscada a Gilberto Dorantes, subdirector de Policía de La Unión, Guerrero
    En la agresión murió el agente Silvano Peñaloza Peñaloza, en tanto que otro policía resultó herido. Cuartoscuro

El ataque ocurrió cuando viajaban en una patrulla en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en Michoacán

CHILPANCINGO, GRO.-El subdirector de la Policía del municipio La Unión, Gilberto Dorantes Basurto, y un agente de la corporación fueron asesinados a balazos anoche cuando viajaban en una patrulla en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

De acuerdo con autoridades, varios hombres armados esperaron en la vía al jefe policiaco para atacarlo.

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En la agresión murió el agente Silvano Peñaloza Peñaloza, en tanto que otro policía resultó herido.

PRD EXIGE AL GOBIERNO ESTATAL EL ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN

Tras la emboscada llegaron al sitio del ataque personal del Ejército y la Guardia Nacional, pero no lograron detener a los agresores.

De acuerdo con la dirigencia estatal del PRD, Dorantes militaba en las filas de ese partido y en las elecciones de 2004 fue su candidato a la Alcaldía de La Unión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descartan-riesgo-en-nogales-tras-alerta-de-consulado-de-estados-unidos-CD23314633

En un comunicado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al Gobierno del estado de Guerrero el esclarecimiento del asesinato.

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