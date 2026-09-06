Tiran cabezas humanas cerca de base militar próxima a frontera entre Chiapas y Guatemala

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México
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    Tiran cabezas humanas cerca de base militar próxima a frontera entre Chiapas y Guatemala
    Los restos fueron hallados a unos 500 metros de la 15a. Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) del Ejército mexicano. Cuartoscuro

El hallazgo fue hecho por un campesino en la carretera del Sureste, que conecta con los municipios La Trinitaria y Comitán

CHIAPAS.- Dos cabezas humanas fueron halladas este domingo a unos 500 metros de la 15a. Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) del Ejército mexicano, en el municipio Benemérito de las Américas, en la Selva Lacandona, al oriente del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

El hallazgo fue hecho por un campesino sobre el crucero Pico de Oro, en la carretera del Sureste, que conecta con los municipios La Trinitaria y Comitán, y el resto de los cuerpos fueron hallados en la misma zona.

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Las autoridades estatales llegaron al lugar por lo que la circulación de los vehículos sobre la vía fue detenida.

En esa carretera transitan tráileres y camiones de carga con mercancía y productos agrícolas, además de que conecta con otros tramos carreteros y fronterizos.

HECHOS SERÍAN RESULTADO DE “PELEA” POR LUCHA DE PLAZAS

Una fuente de seguridad, informó al Grupo “Reforma” que se trata de una pelea de plazas, entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS).

“La pelea es entre Sinaloa y Jalisco y vienen peleando desde cuando, antes aquí estaba peor. No sabemos si ahora fueron los de Sinaloa del lado mexicano, o los de Sinaloa del lado guatemalteco, porque aquí hay desapariciones, secuestros. A estos hombres decapitados les fue bien porque los tiraron en suelo, muchas veces los tiran al río, y cuando es así, el cuerpo llega flotando hasta Tenosique, Tabasco”, comentó la fuente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-en-emboscada-a-gilberto-dorantes-subdirector-de-policia-de-la-union-guerrero-GD23314938

Tras cuatro horas del hallazgo, los cuerpos todavía no habían sido levantados por las autoridades.

“Estamos esperando a que vengan los peritos que vienen de Palenque, como a siete horas, (y) porque no llegan, aquí siguen los restos”, agregó.

HACE TRES DÍAS DENUNCIARON ENFRENTAMIENTO EN CINTALAPA

El municipio Benemérito de las Américas está gobernado por Juan Gómez Morales, del Partido Chiapas Unido.

Apenas el pasado 3 de septiembre, pobladores denunciaron en redes sociales un enfrentamiento en el municipio de Cintalapa, en la región centro de Chiapas, entre grupos criminales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descartan-riesgo-en-nogales-tras-alerta-de-consulado-de-estados-unidos-CD23314633

Ayer sábado en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, fue hallado descuartizado Manuel Yáñez, de oficio carnicero, tras estar tres días desaparecido luego de salir de la colonia Patria Nueva.

En esa misma colonia balearon a dos jóvenes de 14 y 19 años, quienes continúan hospitalizados.

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